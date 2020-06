Alerta en las fronteras de Misiones: hay más de 35 mil casos de covid-19 en los estados vecinos de Brasil

Hasta el momento Paraná, Santa Catarina y Rio Grande, suman más de 37.000 casos. Ante el peligro el Gobierno provincial, junto a fuerzas federales, reforzaron la seguridad.

Ante el peligro en la frontera el Gobierno provincial, junto a fuerzas federales, reforzaron la seguridad. En Bernardo de Irigoyen, el gobernador se reunió con el comité de crisis. También recorrió Alba Posse y San Javier, los puntos de roce más conflictivos con Brasil.



En 48 horas, esas ciudades pegadas a la Argentina y con una circulación fronteriza constante, pasaron a tener 208 infectados del COVID-19. Las víctimas fatales son alrededor de 15, cerca de Misiones, donde hubo 37 casos y 2 muertes en la cuarentena.



Foz do Iguaçú la más importante del Estado de Paraná en el norte ya registra 149 casos y 3 muertos por ese mal. Dionisio Cerqueira en el corazón oriental de Misiones, frente a Bernardo de Irigoyen, sumó 13 casos (2 muertes), y Porto Mauá y Porto Xavier, pasos en balsas sobre el río Uruguay, suman 22 enfermos.



Las muertes más cercanas a la frontera argentina en Misiones son las de Foz do Iguaçú con 3 fallecidos, Dionisio Cerqueira (2 muertes); Esperança do Sul (1 fallecido); Tiradentes (1 fallecido); Mauricio Cardoso (2 muertos); Santa Rosa (2 muertos); Guaraní (1).



Son tres los estados brasileños que presionan con sus índices sobre Misiones. Paraná 9.233; Santa Catarina 13296; y Rio Grande do Sul 14.627 contagiados. Entre los 3 suman 37.156 casos, de los cuales se cuentan 849 víctimas fatales.



Por su parte, en Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez repitió que las fronteras permanecerán cerradas para mantener la contención del coronavirus, pese a las peticiones de los comerciantes de las ciudades limítrofes con Brasil.

agenciahoy.com