Herrera Ahuad echó al Subsecretario de Cultura por un escándalo en la Costanera de Posadas

Se trata del subsecretario de Cultura de la provincia, Juan Carlos Arrúa, quien reaccionó de manera violenta y desoyó las recomendaciones de dos profesores “voluntarios” de las caminatas recreativas en Posadas.

El licenciado Juan Carlos Arrúa, integrante del Ministerio de Cultura de la provincia, fue despedido de su cargo de subsecretario de Cultura por haber protagonizado un verdadero escándalo en el paseo de la Costanera, frente al monumento a Andresito.



Según una denuncia, Arrúa se puso violento e intentó “sacar chapa” de su cargo cuando dos profesores del Educación Física del CGE -que ofician de voluntarios en las salidas recreativas y deportivas programadas por la Municipalidad de Posadas-, le pidieron que “dejara de correr” durante un horario que estaba destinado a las caminatas recreativas.



En una exposición policial, radicada en la Seccional Primera, los profesores agredidos, entre ellos el director de Educación Física del CGE, Horacio Nacke, relataron como Arrúa se habría excedido en su reacción, que le valió la expulsión de su cargo.



“Este sujeto reacciona de manera muy violenta, comenzó a levantar la voz diciendo: ¡Yo te voy a explicar, ustedes no saben nada. Yo soy parte de la mesa que hizo el protocolo y ustedes no saben nada. Yo soy el Ministro Arrúa, llámalo a quien quieras, yo no tengo miedo…”. Si bien al principio se creyó que se trata del ministro de Turismo, José María Arrúa, el funcionario salió a desligarse.



No conforme con lo ocurrido, el segundo de Joselo Schuap, actual ministro de Cultura de Misiones, buscó su vehículo Ford Eco Sport de color naranja, se metió por la avenida de la costa, llegó hasta el lugar donde estaban los profesores, y de nuevo arrancó con sus reclamos llenos de furia. Por lo menos es lo que expuso el director Nacke, con una subsecretaria del Ministerio de Deportes, como testigo presencial del lamentable episodio.



Unas horas después, la información del escándalo llegó hasta el despacho del gobernador, Oscar Herrera Ahuad, quien ordenó la expulsión del subsecretario Arrúa.

