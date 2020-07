Herrera Ahuad afirmó que las clases volverán en la provincia cuando haya menos riesgo de enfermarse

Para todos los niveles educativos (inicial, primaria, secundaria, terciarios o el universitario), la provincia de Misiones no decidió la fecha que fijará el regreso de las clases presenciales, tras el receso invernal. El gobernador Oscar Herrera Ahuad sostuvo en FM de las Misiones 89.3 que esa decisión se adoptará con el Comité de Crisis que integran médicos, epidemiólogos, funcionarios de distintos ministerios y que él encabeza.

Dejó en claro que agosto es una fecha que la Nación propone a las provincias menos complicadas en materia sanitaria, pero cada jurisdicción tomará su propia determinación. De hecho, recordó que al inicio de la pandemia suspendió el ciclo lectivo cuando en la Nación pedían a las provincias no hacerlo y luego, desde la Casa Rosada, siguieron el mismo camino que Misiones.

“El haber suspendido las clases fue una decisión política, no fue una decisión científica, acompañado por todo el esquema político del Gobierno (Asesores, Ministros) y el Presidente de la Cámara.

Transcurrido todo este tiempo, fuimos entendiendo que la mamá, el papá, la maestra y el maestro deben tener certezas cuando vuelvan a las aulas. Deben tener seguridad epidemiológica y deben saber que van a un lugar donde tienen menos posibilidades de enfermarse, no que van a un lugar donde tienen grandes posibilidades de enfermarse. Para ello, en la provincia hemos conformado un equipo de trabajo que ya venía haciéndolo con nosotros en el Comité de Crisis que está integrado por científico, médicos, profesionales con una gran formación académico-científica, infectólogos del área sanitaria, el vicegobernador de la provincia Carlos Arce, el equipo de Educación, entre otros. En conjunto, con la realidad epidemiológica que vive la región y que vive la provincia, midiendo la potencialidad -porque esto se mide en curvas y en parámetros epidemiológicos-, vamos a tomar la decisión”, explicó el mandatario.

Lo supeditó a “cuando los niños misioneros, las maestras y los maestros misioneros tengan el menor riesgo posible de enfermarse si van a un aula a compartir, para comenzar las clases. Por lo tanto, la decisión va a estar en manos de todos, va a estar en manos de la seguridad sanitaria que podamos transmitirle a nuestros alumnos y a nuestros docentes”.

“Misiones hoy está trabajando no en los protocolos, porque los protocolos pueden estar y puedo tener un hermoso protocolo, pero si es otra la realidad epidemiológica y alguien con alto contenido científico me dice ‘mire Gobernador: si los chicos van a la escuela tenemos un aumento de gente en los colectivos, los transportes escolares y en el aula misma’ y nosotros podemos tener riesgo, yo a una mamá no le puedo decir ‘llévelo lo mismo, total el chico no se enferma’. No, tengo que darle seguridad. Entonces, cuando tengamos la certeza de esto vamos a ser los primeros en decirles a las madres y a los maestros que podemos volver a la escuela. Mientras tanto vamos a trabajar mucho en eso”, dijo.

Respecto al pedido de porteros, ratificó que pidió al ministro de Educación Miguel Sedoff y al presidente del Consejo de Educación Juan Alberto Galarza un esquema para garantizar la presencia del personal de mantenimiento.

Respecto a una supuesta exigencia de que los niños y docentes deban vacunarse con la antigripal para regresar a las clases, lo negó al decir que “es una vacuna estacional que está determinada para grupos de riesgo. Si bien en Misiones pudimos hacer una vacunación muy importante en cuanto a número de alcanzados, está determinada para grupos de riesgo: los mayores de 65 años, personas con enfermedades intercurrentes, con alguna enfermedad de base o el personal de salud, el de seguridad, los que trabajen en ambientes cerrados. Pero no necesariamente deberán estar vacunados con la antigripal para ir a la escuela”

“No hay nada ganado en materia epidemiológica”

Para Oscar Herrera Ahuad, la situación epidemiológica de Misiones no se define por el tránsito de fases. El Gobernador sostuvo que la provincia está en una “situación de mucho equilibrio” entre la salud y la economía en esta etapa de la pandemia de Coronavirus COVID-19.

En su reciente visita a FM de las Misiones 89.3, la radio de Primera Edición, aseguró que “debemos seguir trabajando con mucha responsabilidad social. Acá no hay nada ganado en materia epidemiológica, estamos en el camino de llevar una cuestión equilibrada entre la salud y la economía y, en eso, el pueblo misionero nos tiene que ayudar a cuidar la economía como la venimos cuidando. Y cuidar celosamente la salud como lo venimos haciendo”.

“Es un delicado equilibrio que requiere de pensar, de mirar, de no apurarse y de trabajar mucho. De estar todo el día arriba de lo que va surgiendo, de tener los cinco sentidos manifiestos las 24 horas. Tiempo que se pierde en esta etapa, puede impactar en algún lugar y no quiero que algún misionero se sienta desprotegido y desamparado”, siguió.

Al advertir que la lucha contra el COVID-19 no terminó, algo que algunos misioneros pueden llegar a percibir por la flexibilización de actividades laborales, sociales y deportivas, sostuvo: “Tampoco quiero que levantemos una bandera que todavía no la tenemos en alto. Esta pandemia es compleja y difícil. Como provincia no hemos salido de ningún lugar, lo único que hicimos fue equilibrar las cosas para que el misionero pueda tener actividad económica, actividad recreativa, actividad institucional medianamente como cada uno lo quiere tener”.

“Seguramente la medicina y la ciencia van a seguir progresando en los próximos meses para darnos, con el advenimiento de una vacuna, esa normalidad a la que toda la sociedad quiere llegar: la normalidad de la convivencia, de poder caminar juntos, de ir a un espectáculo, de tomar un mate. Eso se podrá ir dando más adelante con el tiempo, pero hoy estamos en una situación de equilibrio, de mucho equilibrio que debe perdurar para que podamos transitar los tiempos más difíciles de la pandemia”, agregó.

Contexto geográfico complejo

El gobernador Herrera Ahuad recordó que epidemiológicamente Misiones tiene “un contexto regional, en lo que respecta a la circulación viral, muy complejo porque la notificación de casos constantemente de los países vecinos, Brasil y Paraguay, fundamentalmente Brasil, genera una cuestión de alerta en todas las fronteras para poder individualizar a aquellas personas que puedan ser portadoras de esta enfermedad”.

En esa misma línea advirtió que “también nosotros tenemos la gente que viene de otros lugares, fundamentalmente de Buenos Aires, el lugar donde la gente más va y más vuelve. Ahora, con el hecho de la última cuarentena en el AMBA (que endureció el aislamiento), ha disminuido mucho la gente que ha llegado a Misiones”.

“Pero también nos abastecemos de otros lugares del NEA, por ejemplo del Chaco. Entonces, estamos en un contexto de una revisión constante en materia sanitaria, por eso es importante entender que las medidas que uno va focalizando deben ir siendo medidas” en efectividad e impacto sanitario.

Reveló que “el resultado de la lectura de la movilización de las 40 mil personas durante el Día del Padre en la zona del Gran Posadas lo hemos tenido esta semana y ha sido un impacto sanitario aceptable, sin la aparición de casos en la provincia. Eso alentó a que este fin de semana podamos focalizar la actividad en un Parque Nacional (Iguazú) y la apertura de la práctica de más deportes”., señaló Herrera Ahuad

En ese marco, insistió en que cada decisión política de excepción a una actividad “tiene que ser medida en términos cuantitativos, por eso a veces cuando hablo con personas que todavía no tienen focalizada su actividad o hecha su apertura, les digo que debemos tener mucho cuidado porque cada apertura que vamos teniendo la vamos trazando. Sabemos cuánta gente se moviliza y, a los siete o diez días, medimos el impacto sanitario”.

El concepto de circulación viral

Para Oscar Herrera Ahuad “el concepto de circulación viral es técnico, porque estamos en pandemia y el virus puede aparecer en cualquier lado, sino, no sería una pandemia, sería un brote epidémico en un lugar determinado“.

“El concepto de circulación viral es muy técnico y no permite tomar ninguna decisión porque, cuando dicen estamos en pandemia, significa que de Wuhan a Misiones puede llegar en 24 horas; que de Florianópolis a Eldorado puede llegar en dos días. Ése es el concepto de pandemia y de la capacidad que tiene el virus de contagiar rápidamente, aún por algunos tipos de contagios que ni siquiera están descriptos”.

Fuente: Primera Edición