Si la situación epidemiológica sigue estable, en agosto se abriría el turismo interno para toda la provincia

Desde este fin de semana abrirán seis atractivos provinciales para que los habitantes de cada localidad (y, en algunos casos, de municipios aledaños) puedan recrearse y practicar el ocio en esos sitios. Pero en el Ministerio de Turismo de Misiones ya piensan en el mediano plazo y en la vuelta de la actividad para todos los misioneros, pero siempre sin perder de vista el cuidado de la salud.

“El desafío está puesto en el primer fin de semana de agosto donde arrancaría un movimiento más importante”, afirmó el ministro José María Arrúa en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, pero recalcó que esto se dará si la situación epidemiológica se mantiene estable en la tierra colorada, porque “no vamos a poner en riesgo la salud de los misioneros», afirmó.

En la charla el titular de la cartera turística dio detalles de cómo serán las actividades de este fin de semana.

En esta primera etapa están incluidas las reducciones jesuíticas de San Ignacio, Loreto y Santa María; el Parque Provincial Moconá, la Cruz de Santa Ana y el Parque Provincial Salto Encantado. Estos seis espacios se sumarán al Parque Nacional, Iguazú, reabierto el último fin de semana.

“En principio la condición será que sean lugareños de cada uno de esos atractivos y lo que estaremos definiendo en la mañana de hoy será la modalidad de reserva para Parques y para San Ignacio”, indicó el ministro de Turismo de la provincia.

El funcionario sostuvo que están terminando de cerrar el área de influencia de cada uno de los atractivos. En ese sentido adelantó que para atractivos de Santa Ana se permitirá habitantes de esa localidad y Cerro Corá. El Moconá será para vecinos de El Soberbio y San Pedro, y Salto Encantado para habitantes de Dos de Mayo, Salto Encantado y Aristóbulo del Valle.

En ese esquema se trabajará como propuesta en una reunión virtual que se desarrollará con los intendentes en el transcurso de la jornada.“Para el mediodía estará la resolución del Ministerio de Salud y Trabajo. Ayer el gobierno dio la indicación, y hoy tendríamos esa documentación administrativa”, señaló.

Los ingresos serán gratuitos, pero con cupos, los sábados y domingos de 9 a 15. Las entradas se tramitan por celular a través de la aplicación móvil Misiones Digital y el visitante debe concurrir con barbijo, pasar controles de temperatura, usar alcohol en gel y evitar las aglomeraciones. “En principio estamos trabajando en un número de 200, vamos a ver si en algunos de los parques podemos extender un poco más la capacidad permitida”, afirmó Arrúa.

Además adelantó que para el próximo fin de semana la idea es sumar al resto de los conjuntos jesuíticos de Misiones.

Sobre el futuro de la actividad turística a mediano plazo, el Ministro adelantó que se trabaja para darle una mayor actividad al sector en los primeros días de agosto, inclusó con la posibilidad de que vuelvan los transportes entre localidades. “Para que el turismo interno empiece a recuperar volumen necesitamos darle a la gente transportes. Son todas etapas, no hay que apresurarse, si hay algún brote hay que volver para atrás, no vamos a poner en riesgo la salud de los misioneros. El desafío está puesto en el primer fin de semana de agosto donde arrancaría un movimiento más importante”, remarcó el titular de la cartera turística provincial.

Emergencia turísticaTrabajadores y empresarios ligados al rubro turístico se movilizaron ayer en Posadas y Puerto Iguazú para pedir por la declaración de emergencia nacional en el sector. Es que como consecuencia de la pandemia por coronavirus, muchas de las actividades que se desprenden del turismo están paradas desde el 20 de marzo, cuando inició el aislamiento social preventivo y obligatorio.

En ese sentido, Arrúa consideró que “es una ley muy buena, innovadora, pero sin dudas una ley no solucionará el problema, la solución se irá desarrollando paulatinamente, en eso el acompañamiento del Estado debe ser constante”. “El problema del turismo se solucionará cuando llegue la vacuna y la gente confié en viajar como lo estaba haciendo el año pasado”, opinó.

Además destacó que hay cuestiones pendientes que hay que ir resolviendo. “Una motivación puede ser el iva diferenciado, atender los ATP hasta al menos fin de año”, mencionó.

“Para que la gente vuelva a confiar en el turismo, para que compre un paquete así tenga descuentos, lo que quiere es previsibilidad, para en función de eso arrancar una preventa que pueda ser importante”, enfatizó.

Por último apuntó que “al potencial turista hay que darle seguridad y confianza. Son dos cosas que desde el sector turístico debemos devolverle a los clientes”.

