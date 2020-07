Turismo local: la evaluación de apertura de los parques en Misiones fue «sobresaliente»

“El turismo regional era muy importante para nosotros, pero no va a volver aún a la provincia; hoy es otro turismo” aseveró en la mañana de este lunes Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos en el Ministerio de Turismo de Misiones, al evaluar la actividad desarrollada en los parques provinciales durante el fin de semana que pasó.

Precisó que “la idea de esta reapertura era continuar con la misma lógica de la semana anterior, que implicaba una revisión de los procesos de bioseguridad y también con un rol docente en cuanto al tema del barbijo, la distancia social, etc.” y según evaluó, los resultados obtenidos a partir de esta prueba fueron “altamente positivos” como parte de los pasos paulatinos que se están dando hacia lo que denominó “la verdadera apertura al turismo”.

El funcionario aclaró que no se puede hablar de “turismo local” a la actividad generada en los parques provinciales, ya que se entiende por turismo aquella actividad que implica un desplazamiento de las personas desde los lugares donde residen, hacia otros destinos y generalmente incluye pernocte. Y en este sentido, “en esta rueda de la que hablamos, estaría faltando eso del pernocte”, aspecto que está siendo analizado mientras se ultiman los detalles de los protocolos que regirán la actividad de los alojamientos en todas sus variantes.

“El siguiente paso va a ser que la gente ya pueda salir a hacer turismo”, porque este fin de semana, en algunos lugares hubo gente de otras localidades que se acercaron queriendo entrar, pero no lo hicieron porque era solo para los vecinos. Se siente como una necesidad eso de salir y recorrer los lugares. Si seguimos así, esta reapertura está muy próxima y seguramente el Gobernador, con buen criterio, irá evaluando cómo fue la experiencia, para avanzar”, señaló Degiusti.

Ante la falta de transportes de pasajeros, el subsecretario estimó que esta es una buena oportunidad para los vehículos de alquiler. “Por ahora solo es desplazamiento con automóviles particulares y por ahí es un buen momento para las empresas de autos de alquiler. Son pasos de un proceso en el que este es importante”, dijo.

Operativo fin de semana

Degiusti diferenció que la actividad del fin de semana “no estaba centrada en cuánta gente podía entrar, sino en el comportamiento de la gente que entraba y en el desempeño del personal que trabaja en el lugar respecto de las medidas de bioseguridad que debían guardar tanto unos como otros; y en eso tuvimos un diez, más allá de que en algunos lugares hubo más flujo de personas y en otros, menos”.

Reitero que en materia de visitas “hay que ir paso a paso” en el contexto de una provincia donde “estamos mejor en cuanto a políticas públicas y sanidad; por eso mismo no tenemos que relajarnos. Mirando un poquito más allá es preferible resguardarnos un poquito más para después. El turismo regional e internacional era muy importante para nosotros, pero no va a volver aún a la provincia; pero hoy es otro turismo”.

Por eso, cree el funcionario que “va a ser importante cuando los misioneros podamos volver a encontrarnos con nuestros lugares, porque hay mucho por conocer y disfrutar, además de los destinos tradicionales de la provincia”.

Barajar y dar de nuevo

Sobre la “nueva normalidad” de la que tanto se habla, el funcionario y profesor universitario afirmó que “el mundo no cambió, pero el Covid-19 va modificando hábitos de vida y se van incorporando al mundo del trabajo; por ejemplo, la normalidad del conserje ya no es la misma; así como la mucama no solo va a tener que ver si está todo en orden en la habitación, pero va a tener que tener cuidado con otras cuestiones. Muchos roles de trabajo cambiaron y van a tener que cambiar”.

Indicó que “hay un diálogo con las Cámaras y las agencias de turismo en la zona porque ellos también van a tener que hacer una revisión de conceptos, de estrategia y metodología para comenzar a vender. Eso por otro lado, va a ser muy bueno, porque cuando podamos volver a recibir turismo nacional o internacional, seguramente que esas agencias que no pensaban en el turismo receptivo, lo van a tener que implementar y es el que más le deja a la provincia”.

