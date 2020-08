Más de 3 mil animales mueren por año en Misiones por no respetar los límites de velocidad

Más de 3000 animales mueren al año por conductores que no respetan los límites de velocidad. Desde Vida Silvestre aseguran que es necesario trabajar de forma integral para controlar la problemática.

Fundación Vida Silvestre Argentina lanzó en la red social Instagram un filtro interactivo que busca generar conciencia e invita a reflexionar sobre una problemática que afecta seriamente a los animales nativos de la Argentina: el atropellamiento de fauna. La muerte de animales silvestres en rutas y caminos por conductores que no respetan los límites de velocidad en áreas naturales representa una seria amenaza, sobre todo para los grandes depredadores, como el yaguareté.



A través de un formato interactivo y de juego de roles, el filtro “Salvá al yaguareté” busca movilizar a los usuarios al ponerse en la piel de un yaguareté, que debe evitar ser atropellado por autos y camiones en una ruta que atraviesa un área de selva, el hábitat de esta especie en peligro. Si bien se trata de una experiencia virtual creada para una red social, se busca demostrar que para la fauna el atropellamiento es una amenaza real.



“Este momento de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio disminuyó drásticamente la circulación de vehículos en el territorio argentino, y a su vez, provocó un aparente incremento de circulación de la fauna por la disminución de las amenazas”, señaló Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina. “Es imprescindible trabajar mirando hacia adelante, con el foco puesto en la vuelta del turismo y a cuando los argentinos podamos volver a movernos con más normalidad, intentando disminuir la presión que ejerce esta problemática sobre los animales silvestres”, agregó.



Las rutas y caminos que atraviesan áreas naturales protegidas fragmentan el hábitat de los animales silvestres. La fragmentación y la pérdida de fauna afecta a todo el entorno, pero principalmente a los grandes depredadores como el yaguareté, ya que además de representar una amenaza directa, también se ven afectados los animales más pequeños que forman parte de su alimento.



Sólo en las rutas del norte de Misiones, más de 3000 animales mueren al año por conductores que no respetan los límites de velocidad. Más de 8 animales son atropellados por día, entre lagartos, aves y pequeños mamíferos, hasta animales de gran tamaño como yaguaretés, pumas o tapires. Si bien en los últimos años se realizaron diversas acciones de concientización, colocación de cartelería y esporádicos controles de velocidad para mejorar esta situación, las medidas no mostraron grandes resultados.



“La búsqueda de soluciones de manera conjunta entre las direcciones de vialidad, autoridades de aplicación ambiental nacional y provinciales, así como el aporte de los sectores académicos y de la sociedad civil que vienen trabajando en la conservación de la fauna, resulta fundamental”, indicó Jaramillo. A su vez agregó que “incrementar los esfuerzos que varias provincias vienen realizando en la búsqueda e implementación de mecanismos de control de velocidades en tramos críticos, es indispensable para lograr mayor respeto por los límites de velocidades máximas establecidas”.



¿Cómo se usa el filtro?



Ingresá a la app Instagram

Buscá y seguí a @fundacionvidasilvestre

Buscá el filtro “Salvá al yaguareté” en la pestaña de filtros, al lado de los videos de IGTV

Seleccioná el filtro y presioná probar





En agosto, recordamos la importancia de mitigar los atropellamientos



El 13 de agosto de 2020 se cumplieron ocho años de la muerte por atropellamiento de una cachorra de yaguareté –bautizada con el nombre de Yaciteí- embestida por un colectivo sobre la Ruta Nacional 12, a pocos metros del ingreso al Parque Provincial Puerto Península, en Misiones. Sobre este tramo de la ruta rigen máximas de velocidad que varían entre 80 y 60 Km/h.



Yaciteí, hija de Yasirandí, era una hembra que estaba siendo monitoreada por el guardaparque provincial Gabriel San Juan y el equipo del Proyecto Yaguareté. La cachorra fue fotografiada y filmada con cámaras trampa en varias oportunidades con su madre. Al momento del atropellamiento, Yaciteí tenía aproximadamente un año de edad y pesaba unos 30 kilogramos. Esta penosa situación está reflejada en el documental “Yaguareté, la última frontera”, disponible en el canal de YouTube de Fundación Vida Silvestre.



Entre 2012 y 2018, además de miles de animales, al menos 4 yaguaretés murieron atropellados en Misiones. Fueron dos sobre la Ruta Nacional 12, uno a la altura del Parque Nacional Iguazú y otro del Parque Provincial Puerto Península, mientras que sobre la Ruta Provincial 19, en el tramo que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í, sucedieron los otros dos.



El último episodio registrado, ocurrido en 2018 sobre la Ruta Provincial 19, generó mucha conmoción al tratarse de una hembra de yaguareté que se encontraba preñada y a pocas semanas de dar a luz. Sobre este caso, el Ministerio de Ecología de Misiones actuó con rapidez, y la persona responsable debió pagar una multa de 500.000 pesos.



El yaguareté es una especie cuyo estado de conservación es crítico en la Argentina. La pérdida de su hábitat natural debido a la deforestación y conversión del bosque, la caza furtiva y los conflictos con humanos -debido a la predación de ganado y al atropellamiento- son las principales amenazas a las que está expuesto nuestro tigre criollo. Sin embargo, en el país son muchas las instituciones y organizaciones que trabajan por su protección y conservación.



Acerca de Vida Silvestre



La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988 está asociada y representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100 países. Para más información: https://www.vidasilvestre.org.ar/

