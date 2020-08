Tras el pedido de eutanasia de su madre, llegó la ayuda para joven discapacitado

La posibilidad de una eutanasia rondó por la cabeza de Eva Briñócolis ante una situación que tras 22 años de lucha se le escapaba de las manos e impactó en todos los sectores.

Eva, madre de Adrián Exzequiel Martínez, quien padece parálisis cerebral y permanentes ataques convulsivos dialogó con con El Territorio dentro de las cuatro paredes de su vivienda que ocupa con sus tres hijos y esposo y repitió en reiteradas oportunidades: «Quiero ayuda, necesito ayuda para mi hijo, ya no podemos más y él está sufriendo y nosotros con él. Es difícil para todos llevar adelante esta situación solos, he golpeado tantas puertas y solo le dan medicamentos y nos mandan a casa», fueron algunas de las cosas que dijo y a su vez contempló la posibilidad de la eutanasia para su hijo a pesar de que en Argentina no está legalizada.

«Esta criatura está sufriendo y junto a él nuestra familia, nadie nos da una ayuda para que él tenga terapias, para que pueda mejorar algo aunque sea, no le hacen estudios más complejos porque tal vez no se ha detectado las causas de tantas convulsiones porque no se lo ha estudiado como corresponde, necesitamos ayuda, quiero ayuda para mi hijo», acentuó.

Finalmente a últimas horas de ayer, jueves, Eva comentó a El Territorio: «Una gran luz de esperanza se está prendiendo en nuestras vidas y desde el Consejo Provincial de Discapacidad vino la doctora Marcela Álves de parte del doctor German Bezus, del ministro Oscar Alarcón, Blanca Cabrera, delegada de Ips,doctora Raquel Amiel, entre tantas otras personas y nos han marcado un rumbo».

«Nos han prometido una terapeuta para Adrián, estudios de alta complejidad para los que lo internarán un par de días en Posadas y cuando todo eso se realice se le llevará a un Centro de Día de la capital provincial donde mi hijo podrá estar bien y contenido, estoy ansiosa y esperando que se dé cada paso para que al fin haya un respiro en esta situación que es más que dolorosa. Ojalá sea el punto de partida hacia la solución no sólo de Adrián sino para tantas otras familias que están pasando por este tremendo problema», dijo la madre.



Ayuda de IPS

Desde el Instituto de Previsión Social destacaron que el Comité de Bioética de Misiones rechazó el pedido de esa práctica de eutanasia por no ser legal en el país, «por lo que se brindará todo lo necesario para su internación donde se le realizarán estudios por las convulsiones que padece, como también ajustes en su medicación».

«Además la institución facilitará un acompañante terapéutico y la posibilidad de que Adrián asista a un Centro de Día y se permanecerá en contacto permanente con la familia para contenerlos y asistirlos en lo que necesiten», finalizaron.

territoriodigital.com