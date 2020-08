Alumnos y docentes podrán usar el celular en las aulas como herramienta educativa

La Cámara de Diputados de Misiones le dio marco legal al uso de celulares y otras herramientas tecnológicas de comunicación como parte del proceso educativo. Lo hizo a través de la aprobación de una nueva normativa, que entre otras cosas deroga la prohibición del uso de celulares en las aulas, que la Legislatura había instaurado en 2007.

Horas antes de que se produjera la aprobación de la ley que regula el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las aulas, en una entrevista realizada para la edición de este viernes de MetaData -que se verá el viernes desde las 21 en SomosMisiones por Cablevisión y Flow- el Ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, adelantó algunos detalles de los motivos que llevaron a que se avance con este permiso.

Semanas atrás el Ministerio de Educación de Misiones realizó una encuesta en la población educativa, para conocer la realidad de como se desarrollan las actividades en el marco de la pandemia. Allí “pudimos constatar que el 80 por ciento de los estudiantes se conectaban con celulares”, afirmó.

A partir de allí vino la decisión de avanzar en el tema. “Hace 10 años el celular era visto como un enemigo de la educación, como un distractor. Yo creo que hemos evolucionado con la idea de que ese dispositivo no es distractor si no que es una herramienta válida y necesaria para continuidad educativa”, explicó el ministro.

Por ello buscaron “darle un marco legal a lo que hacemos, porque a veces cuando uno plantea ideas renovadoras nos dicen que no se puede porque hay una resolución que lo impide, entonces lo que hacemos es resolver esa inconveniencia. Y vayamos hacia la innovación y la mejora”.

Y concluyó que “es una visión muy inteligente poder pensar en el futuro, creo que los que estamos un poco en la gestión tenemos la obligación de tener una mirada de mediano y largo plazo. Los chicos que entraron a sala de 5 van a terminar su escolaridad en 14 o 15 años, y tenemos que pensar en esa fecha. Porque el futuro de la provincia se juega en las aulas, en los que reciban los chicos. Porque estoy convencido que una sociedad mejora, si mejorar la educación”.



Lo que dice la Ley

La norma aprobada llega para derogar una ley que fue aprobada en 2007 por la Cámara de Representantes de Misiones, y que textualmente prohibía “el uso de teléfonos celulares en horas de clase, a los alumnos y docentes, en los establecimientos educativos de gestión pública y privada de los niveles de la EGB y el Nivel Polimodal”. Esa ley queda derogada por la nueva normativa.

Y a partir de ahora se autoriza “el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos en horas de clases dentro de los establecimientos educativos de gestión pública y privada en todos sus niveles, como herramienta pedagógica, didáctica y de innovación tecnológica”, según reza el artículo primero de la nueva norma.

Además, se establece que “es atribución de los establecimientos educativos, la disposición del uso de los celulares y otros dispositivos tecnológicos en horas de clase, siempre que el manejo de los mismos se encuentre incluidos en el proyecto educativo institucional como en su planificación anual”.

También se indica en la normativa que el Ministerio de Educación deberá “diseñar programas y contenidos curriculares que incluyan la utilización de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos, como así también impulsen la capacitación de docentes en el manejo y la implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC)”.

