Herrera Ahuad: “A la decisión política hay que acompañarla con gestión y con coherencia”

En una edición singular de “El ciudadano se rebela”, los periodistas Luis Huls y Aldo Druetta entrevistaron en la oportunidad al gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. El mandatario se explayó en un espectro de temas que hacen a la médula de la agenda provincial: el pedido a Nación de liberalización impositiva a la provincia de Misiones, la apertura de las fronteras, el presupuesto presentado en la legislatura misionera, la situación de la futura hidrovía, así como conceptos guías de la gestión gubernamental sobre todo en política sanitaria ante la pandemia.

Al comienzo de la entrevista, el gobernador se refirió a la propuesta que había enunciado previamente en 2 de Mayo, de convertir en Misiones en una zona libre de impuestos, dijo: “Esto surge de un reclamo histórico de la provincia en diferentes tiempos, con mayor o menor insistencia ahora, surge más con datos concretos en términos de valores y trazabilidad de lo que ha ocurrido en todo este tiempo. Antes por ahí habían datos estimativos, si no se hubieran ido, si hubieran quedado, siempre estaba, tiempos, hoy podemos decir que en comparativa con otros meses del año anterior por ejemplo, o principios de este año, hay trazabilidad del recurso financiero que ha ingresado y que se moviliza en la provincia de Misiones”.

“Es un reclamo histórico porque las asimetrías de nuestra provincia, no son solo asimetrías que están dadas con otras provincias que también sí las tenemos, está dada con dos países, una la octava economía del planeta que es Brasil y que el sector más productivo y que otorga el PBI más importante del gigante americano, está en límite con la provincia de Misiones” justificó el mandatario.

Respecto al tratamiento de este tema con el gobierno central, Ahuad detalló: “Tuve una reunión en estos días con el embajador Scioli, con todo el equipo de cancillería argentina, con base en Brasil y con base en Buenos Aires. Y le explicaba como Brasil sigue avanzando, en una cuestión que hasta es de soberanía. No alcanza con el hecho de tener cuestiones diferenciadas en materias alimentarias por ejemplo, comprar el chancho en Brasil es más barato, comprar el pollo es más barato, sino que ellos también en la cadena productiva tienen toda la línea de Agregado de Valor, mucho más barata, no la Argentina, lo tiene Misiones”.

“Es un impacto que nosotros todavía no lo acusamos, pero en el momento en que la fronteras se abran va a ser un impacto muy alto sobre todo para localidades como Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, Andresito, San Antonio, San Pedro, el Soberbio, Aurora. Todo, casi 50% de nuestra frontera del Brasil se va a ver muy desfavorecido, más todavía de lo que tiene ahora, del costo productivo en Misiones alto, el costo productivo es alto porque no tenemos un gasoducto, el costo productivo es alto porque el combustible sale un 10% más caro que en otros lugares” explicó el máximo representante provincial.

En esta tónica, el gobernador misionero definió a la propuesta: “Compensa con una economía de frontera, y con una disminución en lo que sea las alícuotas impositivas en la provincia. No una zona franca, yo hablo de una Misiones libre de impuestos nacionales que permita tener una competitividad por una lado con el Brasil y por otro lado con el Paraguay, el 10% de IVA, o sea evidentemente la pandemia nos ha dado la oportunidad de medir, y ese reclamo que antes era un hipotético, hoy es real”.

“Cuando nosotros le mostramos al presidente ‘mire presidente, si nosotros somos una provincia libres de impuestos, a la Argentina, le cuesta tanta plata, pero nosotros podemos ayudar a recaudar casi 3 veces más de lo que se perdería en concepto de no tributar, o de tributar una baja importante de las alícuotas’” relató Ahuad del intercambio con el primer mandatario nacional.

Asimismo, argumentó que la propuesta va en línea con las promesas de campaña y actual discurso del presidente Alberto Fernández, señaló: “A nosotros nos da competitividad, y también confiando en la política federal que siempre hablo con el presidente de la Nación”, y explayó: “cuando a mí me hablan de que vamos a federalizar los recursos, yo no necesito que manden más plata, aunque sí, lo que necesito es que nos den a nosotros la posibilidad de que explotemos en toda su dimensión las industrias de los misioneros, la creatividad de los misioneros, y nuestras industrias tienen todo el potencial. Falta que podamos ayudarlos y acompañarlos, no con programas –que lo estamos haciendo- sino con soluciones de fondo, no quiero una solución para una ciudad, no quiero el combustible diferenciado para 100 mil personas, quiero para 1.200.000 personas los beneficios”.

El gobernador Herrera Ahuad junto a Aldo Druetta y Luis Huls.

Pasando al tópico de las fronteras provinciales, actualmente cerradas, Ahuad re-afirmó su postura de mantenerlas cerradas, dijo: “Lo hablamos con el canciller Felipe Solá, el primer embajador, lo hablamos con el embajador Scioli, con el embajador Peppo. Clarito, uno no se aferra a la cuestión económica aunque es muy importante, uno se aferra a la cuestión sanitaria sin descuidar la economía. Y uno se aferra a la economía sin descuidar lo sanitario, si nosotros ponemos y la balanza va equilibrada lo más probable que sigamos avanzando en este tiempo de pandemia con la apertura de todas nuestras actividades que tenemos que focalizar”.

“Cuando me hablan del comercio de frontera, que hasta me dijeron que soy xenófobo, yo me pongo a pensar que el vecino país tiene 800 camas de unidad crítica, sólo Misiones para atender 1.200.000 misioneros tiene 800 camas de unidad crítica. Uno tiene 8.000.000 y pico de habitantes, el otro tiene 1 millón de habitantes. Pues bien, que ocurriría la pisada de la pandemia genera un desbalance epidemiológico, tanto en los vecinos como en nosotros bueno, evidentemente me interesa toda la cuestión de la hermandad, de trabajo, pero no puedo poner en riesgo el sistema sanitario de mi provincia simplemente porque la cuestión económica se resiente en otro lugar” puntualizó el gobernador.

En la misma línea, el mandatario provincial contrastó con otras situaciones adversas para la provincia: “Cuando nosotros tuvimos una caída del 20% de la coparticipación federal, tuvimos una caída de hasta el 50% de la recaudación, teníamos que juntar para pagar los sueldos, la solidaridad de los otros países, nadie puso”.

“Misiones es una provincia extremadamente solidaria, pues hemos dado ayuda a los vecinos del otro lado del río, con equipamiento, con medicina, estamos ayudando a otras provincias de la Argentina, con recurso humano profesional, con medicina porque hemos enviado a otras provincias de la Argentina también suero de convaleciente para ayudar en la terapéutica de otros pacientes, hasta estamos todo bien pero debemos cuidar la fortaleza que hemos construido con mucho sacrificio de 1.200.000 misioneros, esto no es de un gobernador nada en absoluto, acá yo debo respetar a todos los misioneros de la misma manera en que ellos han respetado la seguridad sanitaria que hemos pedido en todo momento. Y nos regimos en base a lo que dicen nuestras leyes y así lo vamos a hacer” resaltó el máximo representante provincial.

En otro tramo de la entrevista, consultado por el presupuesto presentado y en actual tratamiento en la Cámara de Diputados de Misiones cuya característica más notoria es el 70% destinado a gastos sociales, Ahuad replicó: “El concepto de un presupuesto social es un concepto de un presupuesto inclusivo, y hay que entenderlo bien: un presupuesto con alto contenido social no significa que sea un presupuesto para un contenido de asistencialismo, sino que tiene las variables de las áreas sociales que es justamente las áreas donde mayor va a repercutir la recesión económica a nivel mundial, y las necesidades más emergentes que puedan tener la población de la Argentina o en cualquier lugar del mundo”.

“Estoy ejecutando el presupuesto 2020 con el 63%, cuando se escribió el presupuesto 2020 no había pandemia, estábamos en junio, julio, principios de agosto del año 2019, estábamos saliendo de un proceso electoral provincial, y ya se pensaba quiénes tuvieron la oportunidad de elaborarlo, de estudiarlo, de trabajarlo en la Cámara de Representantes, que este año iba ser un año donde había que trabajar mucho en la cuestión social, inclusiva, igualitaria, con herramientas, con tecnología, con agregado de valor, con humanizar la tarea, porque el presupuesto social es agricultura familiar” destacó el máximo representante.

Retornando a su propuesta de que la provincia esté exenta de impuestos nacionales, el gobernador enumeró también otras áreas de mejora en deuda, manifestó: “En una posición geoestratégica como provincia, tenemos que ser competitivos, y la competitividad no depende de los impuestos provinciales, la competitividad depende de los mecanismos que tengamos a nivel nacional y provincial para poder ofrecerle al productor, para poder ofrecerle al industrial todas las garantías de calidad de trabajo, desde la energía, garantizándole la energía, garantizándole el acceso al agua, garantizándole un trasporte que le sea más rentable, dando las oportunidades de las vías navegables con el puerto, poder Misiones estar incluida dentro de la hidrovía”.

“Todos esos son beneficios que nosotros no podemos dejar de seguir reclamando y mostrando de nuestra provincia, cuando puede aparecer esto y bueno es una decisión política, y esa decisión política hay que acompañarla con gestión y con coherencia. Yo en eso voy a ser siempre muy respetuoso pero voy a ser muy firme en el reclamo que es para mi provincia” sostuvo el mandatario de la tierra colorada.

Respecto a la construcción de la hidrovía y la inclusión de Misiones en el proyecto, Ahuad detalló: “Es el resultado de la gestión que me acompañó el ingeniero a Carlos Rovira en la última visita al presidente de la nación a la provincia, en la mesa de trabajo con el presidente y con el presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira. Le pedimos en conjunto, Misiones no estaba integrado a la hidrovía en el paper de hoy, no estamos nosotros pero sí se comprometió a que Misiones forme parte de la hidrovía, entonces en ese gran consorcio que se está trabajando que ya está a la firma del presidente de la Nación la documentación pertinente, Misiones está incluida”.

“Nosotros nos va a permitir dragado del río, seguridad, transporte, el waiver (certificado de exención para transporte marítimo/fluivial) que es muy necesario, para nosotros habilitar el puerto, una de los requisitos que algunas veces nos piden las empresas que deben hacer su exportación es tener el waiver que permita que podamos operar con otros puertos para la exportación en la República Argentina, los barcos de otra bandera” puntualizó el máximo representante.

En lo referente a materia sanitaria en el contexto de pandemia, Ahuad cuyo trasfondo profesional proviene de la medicina y gracias a la gestión en esta problemática encabezó el reciente ranking de gobernadores con mejor imagen positiva según la CB Consultora Opinión Pública, definió: “No es la primera corrida epidemiológica importante que tiene la provincia. Misiones en los últimos 10 años, tuvo 7 epidemias, fiebre amarilla 2007, 2008, 2009, 2011, dengue, importante, 2015, 2016, 2009 gripe A, ya van 4, 2019 dengue y coronavirus 6, imagínense si la economía de la provincia en 10 años se tendría que parar 6 años”.

“Misiones sigue conservando el estatus de brote epidémico, no de endemia, como lo tiene Paraguay y como lo tiene Brasil. Entonces el concepto de llevar adelante el cuidado y la protección de nuestra gente, y la economía de la provincia tiene que ver con esto, porque hoy entramos en la interface, estamos con coronavirus pero empieza a haber calor, calculamos que en 10 días vamos a estar pudiendo, vamos a ser así, ‘soltar’ es una palabra en Posadas los primeros mosquitos esterilizados para trabajar contra el dengue de una manera de control biológico, ya lo estamos haciendo, lo hacemos en Misiones” afirmó el máximo representante misionero.

El mandatario agregó sobre las últimas políticas aplicadas en la cuestión sanitaria: “También estamos haciendo una inversión muy importante de cerca de 30 millones de pesos para la adquisición de todos los equipamientos necesarios para que en la provincia podamos producir biolarvicida. El biolarvicida es el mismo que hoy lo está utilizando en Tandil a partir del INTA que fue digamos una noticia más importante en materia epidemiológica, bueno Misiones ha decidido que el biolarvicida se haga acá, como hemos decidido que los mosquitos se esterilicen acá”.

“El alcohol en gel también hemos decidió que la producción, del ingenio azucarero en San Javier, vaya por dos lados, por un lado que produzca cerca de 50 mil litros de alcohol en gel y alcohol sanitizante, y por otro lado la producción de azúcar que continua” añadió Ahuad.

El gobernador misionero marcó una diferencia respecto a las categorías de “fases” comúnmente usadas por el gobierno central y en otras provincias, contrastó: “Nosotros no las usamos, no es porqué esté mal lo de las fases, quizás es más manejable para otra provincia pero nosotros qué nos indica, que si nosotros focalizamos una actividad, la podemos controlar, la podemos trazar y podemos tener el resultado”.

E ilustró con ejemplo: “Entonces el día que yo abrí las peluquerías, digo yo pero digo nosotros, abrimos las peluquerías se hace una trazabilidad ¿cuántas personas se enfermaron dentro de una peluquería? Ninguno, entonces porqué yo si tengo un brote de la enfermedad en los últimos que se hablaron en gendarmería por ejemplo ¿por qué yo tengo que cerrar la peluquería? ¿Por qué yo tengo que volver a fase 1? Si hay un lugar donde me están dando la certeza que se trabaja con seguridad sanitaria”.

“Ojo que yo quiero ser claro con esto, no hemos llegado a nada todavía estamos muy lejos todavía de los procesos de control, estamos teniendo un tiempo donde la asistencia sanitaria tiene la posibilidad de hacerlo en forma óptima, sin saturación del sistema, con aparición de casos y resolución de casos, con muchos de ellos de tratamiento ambulatorio” advirtió el máximo representante, y reiteró: “Misiones no ha parado nada en materia epidemiológica, estamos trabajando responsablemente, sin miedo pero con mucha tarea. Mañana, puede ser otro día. Ni hoy vas a ser el mejor, ni mañana vas a ser el peor pero tenemos que siempre tener los pies sobre la tierra”.

Al cierre de la entrevista, el gobernador Ahuad habló sobre la posibilidad de regreso a clases presenciales en la provincia, sostuvo: “Vamos a primero garantizar la seguridad sanitaria. Es todo un proceso que se necesita llevar adelante para esto, es un nuevo aprendizaje. Y yo no voy a hacer comparativo con quiénes empezaron y volvieron para atrás, porque cada lugar tiene su propia realidad, para que nosotros pongamos en marcha el sistema presencial educativo necesitamos tener por lo menos la conectividad, suburbana o interurbana de micros, porque tenemos un provincia eminentemente rural, vos salís de Posadas y después, el chico que va a Eldorado vive en 9 de Julio, o vive en la colonia, el que vive en San Pedro vive en la colonia, el de la colonia que va a la colonia tiene que ir en el colectivo que va a la colonia entonces, si nosotros todavía no hemos iniciados ese proceso de incorporación del sistema de transporte, todavía no estamos en condiciones de decir vamos a una presencialidad”.

“Se ha demostrado que los niños y los jóvenes, tienen un alto potencial de carga viral y que tienen por transferencia una alta potencialidad de contagio, quizás no de desarrollar la enfermedad pero sí de contagiar a personas vulnerables” y acotó: “Misiones tiene entre 250 mil y 270 mil, mayores de 70 años, estamos cuidando a esos 250 mil millones de habitantes y en eso tenemos 500 mil alumnos que van a la escuela. Imagínense, tenemos el doble de chicos que van a la escuela que de población adulta, y cada niño que vuelve a su casa en algún lugar se lo va a encontrar a ese adulto mayor, ya no se dice más adulto mayor, pero adulto mayor de 60 años.”

misionesopina.com.ar