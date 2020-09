La vuelta de los vuelos de cabotaje y los micros de larga distancia sería en octubre

Lo confirmó el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, tras la reunión que mantuvo con Salud para avanzar en los protocolos de los vuelos. En la misma línea están los micros de larga distancia

El ministro de Transporte, Mario Meoni, se refirió a un posible regreso de los vuelos de cabotaje para octubre luego de que quedara descartada la reanudación de los mismos en el transcurso del mes de septiembre.



“Estamos trabajando para a partir del primero de octubre estén en funcionamiento los vuelos de cabotaje y lo mismo para los micros de larga distancia”, confirmó Meoni en declaraciones a radio La Red. Para que esto sea posible, Transporte necesita la aprobación de los protocolos por parte del Ministerio de Salud –liderado por Ginés González García – con quien Meoni mantuvo una reunión la semana pasada.



“Estamos trabajando en habilitarlo cuanto antes, estimamos en 30 días, ya acordamos con el Ministerio de Salud a tal efecto qué debe suceder en cada aeropuerto”, informó Mario Meoni aunque advirtió que los vuelos “no van a tener la cantidad de frecuencias que había anteriormente”.



Las declaraciones del Ministro se dieron en el marco del regreso de la Copa Libertadores y consecuente ingreso del territorio nacional de equipos de fútbol provenientes de otros países. En ese sentido dijo que “es necesario restablecer esta circulación para las personas que lo requieren” porque “habilitar el fútbol y no otras actividades suena injusto”.



De todas formas, advirtió que “es el Presidente quien lo determinará cuando entienda que no está en riesgo la salud de las personas” porque “estamos en un momento crítico del nivel de contactos en el interior, no quiero fijar fechas que después la realidad de la pandemia nos obligue a cambiarlo”.



Mario Meoni adelantó además que desde Transporte se encuentran trabajando en la utilización de un desinfectante químico para superficies que calificó como «un gran avance para evitar el contagio por contacto»: «Está en etapa de prueba sobre los trenes para saber cuánto perdura. Se hicieron los análisis en el Instituto Malbran, hay tres productos nacionales y uno importado con componentes que son efectivos contra el Covid y estamos evaluando la durabilidad en las superficies. Esto nos quitaría una preocupación porque el contacto ya no sería problema”, explicó.



En ese sentido, desde Transporte habían asegurado que ya se encontraban “trabajando en protocolos para todo tipo de transporte” y no solo los vuelos, sino también los micros de larga distancia.



Meoni había advertido semanas atrás que «por ahora no se puede hablar de rehabilitación de vuelos de manera normal» y había señalado que esa posibilidad “es algo que tiene que ver con el cuidado de preservar la salud, por eso se van tomando decisiones de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia” de coronavirus.



El ministro de Transporte había destacado además que la habilitación de vuelos “tiene también que ver con las posibilidades de cada provincia de recepcionar a los pasajeros y hacer un seguimiento de los mismos. Todavía estamos en una etapa de cuarentena en la que la movilidad de las personas está restringida solamente a las cuestiones laborales”.



Y había aclarado que “la vuelta a la normalidad, como se habla, será cuando exista la vacuna. Mientras tanto, todo lo que hay que hacer es tomar medidas de protección para que haya vuelos y lo que estamos haciendo y estamos trabajando, es en un protocolo integral para todas las modalidades basado en el cuidado de las personas”.



“No se trata de habilitar un vuelo o no, sino de cuidar a las personas y por eso tomamos decisiones mes a mes, semana a semana, día a día, de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia”, había sostenido Mario Meoni.

agenciahoy.com