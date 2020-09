Embarazo adolescente: Misiones entre las primeras seis provincias con el 20% de nacimientos

“El embarazo adolescente es consecuencia de una cuestión social que está fuertemente arraigada en nuestra provincia y varias del norte de nuestro país, porque estamos entre las primeras seis provincias con el 20% de nacimientos en adolescentes”, consideró en la mañana de este martes el médico Magno Ibañez, con amplia trayectoria en el ámbito neonatal de Salud Pública.

Ibañez opinó que “acá tenemos que estar todos involucrados, no es una cuestión de Salud Pública únicamente” y mencionó que años atrás se trabajó el tema entre el área sanitaria, el Ministerio de Desarrollo Social y Educación. “Se constituyó un programa para trabajar intensamente en este tema para reducir el embarazo de adolescentes de entre 15 a 19 años, porque no se considera a los menores de 14 años en este grupo”.

Niña madres: Misiones con altas tasas en esta problemática.

“Una embarazada de diez años, de once, de doce no es lo mismo que una de dieciséis, diecisiete, dieciocho. Alguien de 11 años con un bebé en el brazo, yo me imagino que debiera estar con un juguete, con un muñeco; pero todos los años nacen en esta edad, menores de catorce, alrededor de 200 bebés y ese es un problema grave”, añadió.

La situación planteada por el profesional, referida a las niñas menores de 14 años son consideradas “embarazo infantil forzado” en todos los casos, según la “Guía de atención integral de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años de la Provincia de Misiones”, elaborado por el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de UNICEF.

En el informe oficial señalan que “son los casos de niñas menores de 15 años que quedan embarazadas sin haberlo buscado o deseado. Pueden ser víctimas de abuso sexual o bien a causa de una relación consensuada en la que la niña no conocía las consecuencias o si las conocía, no pudo prevenirlas”.

Ibañez señaló al respecto que “ahí es donde más tenemos que trabajar, sin dejar de lado las de 15 a 19 años que siempre estuvimos a un porcentaje cercano al 20%. Se está reduciendo despacito, estamos alrededor del dieciocho de embarazo adolescente”, agregó el médico que en la actualidad se desempeña como rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU), con sede en San Vicente.

“EXPUESTAS A MORIR”

El informe de Salud Pública que fue elaborado por un equipo multidisciplinario de la Provincia y de UNICEF señala que “es indispensable que los equipos que se encuentren en contacto con esta población logren brindar una asistencia atenta, respetuosa y libre de prejuicios, que tenga en cuenta fundamentalmente la perspectiva de género y que involucre a los diversos actores que se encuentran vinculados con esta población”.

Magno Ibáñez, médico y actual rector de la UNAU.

Ibañez comparte esta necesidad del abordaje multidisciplinario para esta problemática que “es una cuestión en primer lugar médica que involucra a la joven que expone su vida veinte veces más a morir y eso ya de por sí es grave y se complica mucho más, con problemas obstétricos, más hemorragias, más nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, mucha más mortalidad materna”.

Subrayó el médico en comunicación con Radio República que “hay muchas más muertes y es porque tienen más hemorragias, más complicaciones, muchas veces no tienen su organismo desarrollado físicamente como para un embarazo y para un parto, por lo tanto, las complicaciones obstétricas son mayores”.

La guía elaborada por el Ministerio de Salud de la Provincia sostiene en este sentido que “el riesgo de muerte materna en niñas y adolescentes menores de 15 años se incrementa cuatro veces más que en mujeres de 20 a 24 años”.

Además, la evidencia científica demuestra que en este grupo es mayor la ocurrencia de infecciones endometriales, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematuro (antes de las 27 semanas de gestación), bajo peso al nacer (menor de 2500 gr.) y mortalidad perinatal.

Según datos del Sistema Informático Perinatal, sistematizados en un informe del Ministerio de Salud de Nación:

más del 30% de los nacidos vivos de adolescentes de menos de 15 años tienen bajo peso (menos de 2500 grs.),

más del 80% de esos embarazos no son intencionales,

más del 88% de los casos no utilizó ningún método anticonceptivo y

el 40,9% de las adolescentes embarazadas tienen controles prenatales insuficientes (menos de 5 controles).

Junto a los riesgos biomédicos señalados, sostiene el informe que “es fundamental incluir a los factores psicosociales puesto que la mayoría de esos embarazos no han sido intencionales, la adolescente embarazada pone en riesgo su escolaridad, sus relaciones sociales y las posibilidades de inserción laboral, aumentando así su vulnerabilidad».

¿ABORTO NO PUNIBLE?

Respecto de la posibilidad de que se lleve adelante un “aborto no punible”, Ibañez señaló que “eso queda a criterio de quienes están a cargo de estas niñas, porque muchas veces llegamos tarde los trabajadores de la Salud y Desarrollo Social y toda la comunidad. Muchas veces las recibimos con un trabajo de parto, con un embarazo avanzado. El aborto no es la solución del problema, el problema es mucho más grave que tomar una decisión así, el problema es más grave”.

En este punto, dijo que es fundamental el acompañamiento desde la Educación. “Yo veo desde hace varios años en las escuelas que antes solicitaban que vayamos para hablar de salud sexual y reproductiva a los chicos; inclusive en la primaria, como en la secundaria y la universidad, en todos lados y ahora están solicitando mucho menos”.

Además, recordó que hay “una ley nacional que no se está aplicando en las escuelas, porque si cumplieran, vendrían los padres que tienen que estar presentes, no solo los docentes, toda la comunidad para difundir el conocimiento de su propio cuerpo y aprender cuando decidir a tener bebé”.

“MÁS DEL 50% NO DESEA TENER UN BEBÉ”

La afirmación de quien trabajó muchos años en el sistema de Salud de Misiones es contundente: “Pero estas chicas menores, en general, no toman la decisión ellas; cuando hacemos una encuesta al cien por ciento de las madres de los recién nacidos, prácticamente más del 50% no deseaba tener un bebé y si vamos al grupo de adolescente más arriba aun, el 70% no quería todavía tener el bebé. Entonces eso es delicado”.

Ibañez opinó que en este tema “tenemos que trabajar todos juntos. Tenemos que aprovechar todos los medios, los recursos humanos, las redes sociales; la televisión en vez de tanto cholulaje tendría que hacer educación sexual para los jóvenes. Comentarles los problemas, la gravedad de la situación cuando nos enfrentamos ante una adolescente embarazada”.

En este sentido consideró que es fundamental “explicar, enseñar, comunicar, poner todo el esfuerzo porque es grave la cuestión. Desde Salud Pública, nosotros con los trabajadores de la salud, además de ofrecer y dar charlas, utilizamos los métodos de planificación familiar, pero reitero, nos llegan casos consumado”.

“En Misiones hace unos diez, quince años aquí nacían cerca de treinta mil chicos en la provincia de Misiones, y hoy están entre 23 y 24 mil nacimientos. y generalmente los nacimientos adolescentes rondaban el 20, 25%”, agregó.

Atribuyó este leve descenso a “diferentes medidas, pero tenemos que enfatizar mucho más y poner mucho más esfuerzo todos juntos en esto. Aprovechar, por ejemplo, las redes sociales hoy que los jóvenes están todo el día con su celular, difundir, difundir y difundir. Lo primero es su cuerpo y cómo funciona y los riesgos que se ponen tras un embarazo no deseado”.

ABUSO INTRAFAMILIAR

El médico afirmó que si se “miran los embarazos, cuanto más jóvenes son, las causas se relacionan con un problema muchas veces intrafamiliar. Si vamos a las estadísticas, el abuso está presente casi en todas ellas; entonces es más grave, una cuestión cultural que hay que llegar a familia por familia. Las escuelas primarias deberían tener en los últimos años; pero la charla no es solo para los jóvenes, los padres tienen que estar presente. Hay que llegar a la familia”.

Finalmente, manifestó su esperanza de que “entre todos, empezando por las redes sociales, los medios de comunicación, la televisión, no tanto cholulaje y poner un poco la verdad. Poner esfuerzo en difundir, invitar a los profesionales de la salud. Siempre estamos predispuestos a hablar de estos temas y nos gusta además. Entonces aprovéchennos para hablar de estos temas. La radio y la televisión llega a todos los hogares y más en estos días de encierro todos estamos con la radio y la televisión y o el celular, entonces me parece que es un esfuerzo de toda la comunidad, de toda la familia, porque los números bajaron, pero seguimos estando en los 6 primeros del país”.

El testimonio del médico se enlaza con lo afirmado por el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón en su exposición ante la Legislatura provincial en oportunidad de presentar el informe para la elaboración del Presupuesto 2021 de la provincia. En el informe ante los diputados, señaló que en Misiones, “entre el 17 y el 19 por ciento de los nacidos vivos son hijos de madres adolescentes”.

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas -con datos que no están actualizados-, “en la Argentina hay 700 mil nacimientos por año. El 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años (en algunas provincias equivale al 25%) y más de 3000 son de niñas de 10 a 13 años. El 69% de esas mujeres adolescentes no planearon ese embarazo».

El abordaje desde un enfoque de derechos requiere que quienes estén en contacto con la población adolescente conozcan las leyes que garantizan ese plexo de derechos, particularmente la que es objeto de esta guía, las niñas y adolescentes embarazadas.

El siguiente listado, elaborado por el equipo que llevó adelante el trabajo junto a UNICEF menciona las leyes nacionales y provinciales vigentes que regulan sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en materia de salud:

Leyes, decretos y resoluciones nacionales

Ley N° 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos de los Niños. incorporada a la Constitución Nacional con la reforma de 1994.

que aprueba la Convención sobre los Derechos de los Niños. incorporada a la Constitución Nacional con la reforma de 1994. Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ley N°26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud.

de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud. Ley N° 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.

de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Ley N° 26.743 de Identidad de género de las personas.

de Identidad de género de las personas. Código Penal de la Nación Argentina (art. 86, 2° párrafo, incs. 1 y 2).

(art. 86, 2° párrafo, incs. 1 y 2). Fallo “F.A.L. s/ Medida autosatisfactiva” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012.

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012. Ley N° 26.130 de Anticoncepción quirúrgica.

de Anticoncepción quirúrgica. Ley N° 25.929 Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento.

Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento. Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral.

de Educación Sexual Integral. Ley N° 25.584 Ciclo escolar a alumnas embarazadas modificada por la Ley N° 25.808 Derecho a seguir estudiando de las adolescentes embarazadas o que son mamás o papás.

Ciclo escolar a alumnas embarazadas modificada por la Ley N° 25.808 Derecho a seguir estudiando de las adolescentes embarazadas o que son mamás o papás. Ley N° 25.273 Régimen especial de inasistencias justificadas por razones de gravidez para alumnas.

Régimen especial de inasistencias justificadas por razones de gravidez para alumnas. Ley Nacional N°24.417 de Protección contra la violencia familiar.

de Protección contra la violencia familiar. Ley N° 27.455 de modificación del Código Penal, que establece el abuso sexual infantil como un delito de instancia pública (casos de abusos sexuales contra menores de 18 años).

de modificación del Código Penal, que establece el abuso sexual infantil como un delito de instancia pública (casos de abusos sexuales contra menores de 18 años). Resolución 982/2017 de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (ENIA) Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Salud de la Nación, Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia 2017-2019.

Leyes, decretos y resoluciones provinciales

Ley II N° 16 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ley IV N° 6 de Creación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

de Creación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Protocolo de asistencia ante víctimas de delitos contra la integridad sexual. Resolución Ministerio de Salud n°1355/12.

Resolución Ministerio de Salud n°1355/12. Guía de Atención de Abortos No Punibles (ANP) -previsto en el art. 86 del Código Penal de la Nación- Resolución Ministerio de Salud N°3378/13.

(ANP) -previsto en el art. 86 del Código Penal de la Nación- Resolución Ministerio de Salud N°3378/13. Ley VI – N° 129 de Educación Sexual Integral.

de Educación Sexual Integral. Ley VI N° 89. Régimen especial de inasistencias justificadas por razones de gravidez para alumnas.

Régimen especial de inasistencias justificadas por razones de gravidez para alumnas. Resolución N° 4079 del Ministerio de Educación. Aprueba el protocolo.

del Ministerio de Educación. Aprueba el protocolo. Ley XIX N° 67. Creación del programa de acompañamiento y seguimiento a la niña y adolescente embarazada y/o con hijos como así al niño o adolescente progenitor.

Creación del programa de acompañamiento y seguimiento a la niña y adolescente embarazada y/o con hijos como así al niño o adolescente progenitor. Ley XIX N° 51. Pensión graciable de asistencia a menores víctimas de delitos contra la integridad sexual (Ministerio de Gobierno – Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad.).

Pensión graciable de asistencia a menores víctimas de delitos contra la integridad sexual (Ministerio de Gobierno – Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad.). Ley XIV N° 6 . Violencia familiar.

. Violencia familiar. Ley XIV N° 10. Creación del registro provincial de condenados por delitos contra la integridad sexual. Creación del banco provincial de huellas genéticas digitalizadas.

¿Sabías que cada día nacen más de 300 hijos de madres adolescentes en nuestro país? La inmensa mayoría de ellas NO usa ningún método anticonceptivo al momento de quedarse embarazada.

La gran mayoría de los embarazos adolescentes ocurre porque los chicos desconocen cómo funciona su propio cuerpo, o por haber escuchado mitos falsos sobre la sexualidad y las formas de cuidarse.

El debut sexual ocurre casi siempre en la adolescencia.

¿Sabías que 4 de cada 10 madres adolescentes se quedaron embarazadas en su primera vez?

El alto número de embarazos no planeados en la adolescencia aumenta el riesgo de exposición a un aborto inseguro, de abandono escolar y de limitaciones de acceso al mercado laboral.

Los adolescentes tienen derecho a recibir información clara, atención médica y métodos anticonceptivos de forma gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país.

Los adolescentes pueden decidir con quién ir a la consulta médica: con padres, amigos, pareja o solos, y deben ser atendidos en un espacio de confidencialidad. Es una oportunidad para que pregunten sus dudas.

Todos tenemos derecho a vivir la sexualidad sin violencia, coacción, explotación o acoso. Las relaciones sexuales voluntarias permiten el libre desarrollo de cada persona y de esta manera el disfrute de la relación sexual.

