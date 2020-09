Viajes de egresados 2020: reconocida agencia de turismo estudiantil anunció que comenzarán a reprogramar las fechas

Desde hace meses atrás los representantes del segmento de turismo estudiantil anticiparon reprogramaciones entre septiembre y octubre de 2020 de la fechas de viajes de egresados a Bariloche, así como también a otros puntos del país que también fueron elegidos por los jóvenes de cara al cierre del ciclo académico. Anoche una reconocida agencia anunció a través de sus redes que el 15 de septiembre comenzarán con los trabajos de modificación de fechas.

Comenzó el mes del estudiante y, tal como estaba previsto según las informaciones que brindaron diversas autoridades relacionadas al turismo, en los próximos días comenzarán a reprogramarse las fechas de los viajes de egresados tras los inconvenientes producidos por la pandemia de Covid-19. Así lo anunciaron ayer por la noche a través de sus redes sociales desde la empresa Travel Rock, con firma de su propio presidente, Claudio Catalano.

Dirigiéndose hacia las familias y los jóvenes, en el comunicado indicaron que “comenzamos a trabajar en la reprogramación de los viajes a partir del 15 de septiembre” y especificaron que “el inicio de los mismos podría estar dado entre 30 a 40 días posteriores a partir de la fecha del reinicio de las clases del año 2020”, ya que como se había señalado desde la cartera de Educación, estas actividades permanecen sujetas al calendario académico.

Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, explicaron además que si “lo dispuesto por las autoridades y organismos nacionales no permiten el inicio de los viajes, procederíamos a cancelar lo previsto para el 15 de septiembre, evaluando una nueva fecha”. Y añadieron que, en vista del panorama actual, “reprogramaremos en forma tentativa las salidas para el jueves 22 de octubre de 2020”. De cumplirse esto último, precisaron que lo anunciarán previamente el viernes 9 de octubre.

Viajes de egresados: desde la Asociación Misionera de Agencias de Turismo aseguran que sí se realizarán

Desde la Asociación Misionera de Agencias de Turismo explicaron días atrás que el servicio de viajes de egresados se cumplirá y pidió a los padres comprensión y tranquilidad. A pocos meses del cierre del año, muchos estudiantes esperaban con ansias el cierre de su etapa académica y los viajes de egresados ya habían sido contratados por muchos, pero la incertidumbre que ocasionó la pandemia pospuso muchos de sus planes.

Hector Dopazo, presidente de la Asociación Misionera De Agencias De Turismo (AMAT), regional de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), señaló que el enfoque de sus servicios será el de la reprogramación de los viajes. “Es uno de los temas más esenciales que se están tratando en este momento. Dependemos de la decisión de los ministerios de Salud, Educación y Turismo”, había manifestado.

Reiteró que los viajes de egresados no están suspendidos: “Los viajes no están suspendidos, sino que están diferidos. Los servicios se van a cumplir, en eso los padres tienen que estar tranquilos porque se van a concretar tarde o temprano. Hay que pensar que no solamente Misiones tiene chicos para viajar, sino todas las provincias, y hay algunas que no están en condiciones de habilitar sus fronteras,por lo que tenemos que estar a la espera”.

Las empresas llevan tranquilidad a las familias respecto a la realización de los viajes de egresados

En sintonía con las palabras de Dopazo, en una segunda parte del comunicado de la empresa Travel Rock se solidarizaron con los estudiantes y reflexionaron sobre la situación que les toca vivir:

“Estos tiempos que pasamos con tanta angustia, sabemos que pronto quedarán atrás y el nuevo horizonte se presentará para todos. En este año tan particular para los egresados del 2020, donde faltaron miles de momentos de ese último año del secundario, será más que merecido el preciado viaje de egresados que tendrá esta vez y como única vez, varios factores que lo harán único e irrepetible”.

“Seguramente todo volverá a su lugar con la magia del viaje que, sin duda, será motivo de un festejo a lo grande en cada momento, cada excursión, cada disco, cada fiesta, cada momento para compartir y vivir entre todos, y sellar definitivamente la amistad y el recuerdo que vivirá en todos por siempre. Nosotros ahí estaremos, esperándolos con todo listo para festejar”, finalizó el texto.

