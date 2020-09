La Legislatura creó la Secretaría de Estado de Cambio Climático

Estará a cargo de un ministro-secretario que tendrá las funciones de desarrollar e implementar planes estratégicos de disminución de gases de efecto invernadero y de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático.

En la sesión, también aprobó la creación del Hospital Escuela de Odontología; el Plan Integral para el Abordaje, Prevención y Erradicación del Acoso contra niños, niñas y adolescentes; y el Programa de Conectividad Vial y Ambiental para la Prevención de Accidentes contra la Fauna Silvestre. Además, declaró de interés provincial las semillas nativas y criollas; y designó a los miembros de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura que representan a organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos.



La Secretaría de Estado de Cambio Climático estará a cargo de un ministro-secretario que tendrá las funciones de desarrollar e implementar planes estratégicos de disminución de gases de efecto invernadero y de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. También, indicadores y objetivos relativos a las emisiones, calidad del aire y agua, incendios, sequías, olas de calor, cambios de nivel de cursos de agua, sus efectos en la salud y el impacto que tendrán en la economía.



Asimismo, deberá adoptar modelos internacionalmente reconocidos para la presentación y disponibilidad de información de la calidad del aire y otras variables ambientales compatibles con las prácticas actuales; intervenir en coordinación con los organismos regionales, nacionales e internacionales relacionados con sus competencias; y elaborar planes de acción, mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos hídricos, de incendios y sequías ante nuevos escenarios climáticos.



Además, deberá promover el desarrollo sustentable a partir del uso de energías renovables, la adopción del concepto de eficiencia energética en la construcción, el uso de biocombustible, el uso del transporte con cero emisiones; y el uso de ciclovías y el consumo de bienes locales; entre otras funciones.



El diputado Carlos Rovira, autor del proyecto, afirmó que el cambio climático es un problema de la humanidad que afecta a todos, y propuso “adoptar medidas para hacerle frente a sus efectos adversos en cumplimiento del Acuerdo de Paris”, lo que llevó a la decisión de “incorporar a la cartera ministerial esta Secretaría, asumiendo el compromiso como Gobierno”.



En los fundamentos de su iniciativa, el legislador explicó que las consecuencias principales del cambio climático son: cambio de circulación de océanos, aumento o disminución de precipitaciones que provocan inundaciones y sequías, y aumento del nivel del mar y de las olas de calor y frío, entre otras.



“Por estos impactos que hoy padece nuestro planeta y que nos afectan a todos, es necesario tomar medidas inmediatas, ya que no se trata de algo lejano que provocaba desastres naturales en otros continentes, sino que afecta directamente a nuestra provincia”, destacó.



“Se puede observar con la variabilidad climática que posee Misiones, donde se alteran períodos secos, húmedos, inundaciones y sequías, con los efectos negativos que ello conlleva a la producción rural”, ilustró.



Rovira recordó que la provincia actualmente cuenta con “la Dirección General de Cambio Climático dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, que lleva adelante esta tarea y que viene trabajando sobre la problemática del cambio climático hace tiempo, con distintos proyectos de mitigación” y aseguró que la nueva Secretaría sumará esfuerzos a la tarea que ya se viene realizando.



El diputado explicó que el cambio climático consiste en una variación en los componentes del clima comparando períodos prolongados: “Si bien el clima de la tierra ha variado muchas veces a lo largo del tiempo por fenómenos naturales, desde los últimos años la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado más de 0,6 centígrados”, expresó.



“Esta variación y aumento desmedido están asociados al proceso de industrialización, en particular a la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo y carbón, tala de árboles y algunos métodos de explotación agrícola”, agregó.



Prevención del acoso escolar



La Legislatura también creó el Plan Integral para el Abordaje, Prevención y Erradicación del Acoso contra niños, niñas y adolescentes, y lo incorporó en forma transversal al diseño curricular en el sistema educativo público, tanto de gestión estatal como privada, que dependen del Consejo y del Ministerio de Educación.



En la norma se considera acoso escolar a toda acción, omisión o conducta agresiva, intencionada y sostenida en el tiempo, efectuada de manera personal o a través de redes informáticas, que represente maltrato físico o psicológico, intimidación, discriminación, agresión, hostigamiento, amedrentamiento, coacción, manipulación, aislamiento social contra niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito escolar.



La iniciativa unificó los proyectos presentados por los legisladores Silvia Rojas, Héctor Pereyra Pigerl, Liliana Rodríguez, por otros diputados que ya vencieron su mandato y por el Parlamento de la Mujer edición 2019.



Hospital Escuela de Odontología



En la sesión se creó el Hospital Escuela de Odontología, en el ámbito del Parque de la Salud “Dr. Ramón Madariaga”. Sus principales objetivos serán brindar acceso igualitario y oportuno a servicios odontológicos de alta calidad y diferente complejidad; prestar atención personalizada, integral e interdisciplinaria para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades que afectan a la cavidad bucal y los órganos que la integran y limitan en su función.



En la misma ley se crearon una unidad odontológica móvil para fortalecer los servicios existentes y favorecer su accesibilidad; un observatorio de salud bucal para el seguimiento y análisis de datos sobre la prevalencia de las patologías relacionadas; y un programa provincial de salud bucal, destinado a que la promoción, prevención y recuperación de la salud bucal tengan un carácter integral, entre otros fines.



La creación del nuevo Hospital Escuela de Odontología “permite avanzar en la construcción social del derecho a la salud bucal en particular, pero también a la salud general y a la promoción de una mejor calidad de vida, favoreciendo el trabajo interdisciplinar y la cooperación, compartiendo esfuerzos, estrategias y recursos para el cuidado, la promoción, la educación y la atención en salud”, argumentó el diputado Martín Cesino, autor del proyecto que fue unificado con otro orientado al mismo fin, presentado oportunamente por el ex legislador Oscar Alarcón.



Interés provincial



La Cámara de Representantes declaró de interés provincial “a las semillas nativas, a las semillas criollas y a las formas y modalidades de producción de cultivares de éstas, que respetan la mantención de la diversidad genética, con el fin de garantizar su protección integral y su carácter de manifestación cultural en el territorio de la Provincia”.



También estableció la prohibición de modificar genéticamente las semillas nativas y criollas. En forma excepcional y con intervención del Consejo Asesor de Semillas Nativas y Criollas a través del permiso correspondiente, las semillas nativas y criollas pueden ser mejoradas a partir de procesos de técnicas citogenéticas, si existieran razones de mérito, oportunidad y conveniencia que justifiquen el interés público.



Conectividad vial



El Parlamento misionero creó el Programa de Conectividad Vial y Ambiental para la Prevención de Accidentes contra la Fauna Silvestre, que será coordinado, implementado y ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de Ecología y la Dirección Provincial de Vialidad, para proteger la biodiversidad circundante a las rutas provinciales y nacionales dentro del territorio provincial.



El programa será implementado en las áreas de influencia directa o indirecta de las rutas que se hallen bajo contralor de Vialidad Provincial; y las áreas determinadas por estudios de impacto ambiental de proyectos de construcción de rutas provinciales o nacionales.



Su finalidad es “organizar y ejecutar acciones tendientes a conectar la diversidad biológica entre los grandes bloques de selva existentes en todas las zonas adyacentes a las rutas nacionales y provinciales existentes y futuras”, destacó el diputado Carlos Rovira, autor de uno de los proyectos unificados.



En la misma norma se creó el Sistema de Atención Veterinaria a la Fauna Silvestre, y el Centro de Denuncias Telefónicas para la Asistencia de Animales Silvestres Víctimas de Accidentes Viales, que tiene por finalidad asistir a los animales heridos.



Prevención de la tortura



Además, el Parlamento misionero designó como miembros de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura a los representantes por organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos: Gabriela Stefani, Yanina Yudar y Jorge Mantau.



La decisión se tomó luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales, de los Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político, en virtud de sus atribuciones y ante la necesidad de designar a los nuevos miembros para integrar la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, haya cumplimentado con el proceso pertinente para tal fin.