Tras el escándalo sexual en Diputados, aceptaron la renuncia de Juan Ameri pero un legislador misionero se opuso

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por amplia mayoría la aceptación de la renuncia presentada por el legislador Juan Ameri (Frente de Todos-Salta) tras haber protagonizado ayer una escena sexual mientras participaba por videoconferencia de la sesión del cuerpo.

El diputado oficialista había sido suspendido ayer a las 18 tras conocerse el episodio y se decidió conformar una comisión para juzgar su accionar en un plazo de 60 días, aunque la presentación de la renuncia por parte de Ameri precipitó los hechos.

La votación contó con el respaldo de 224 diputados, el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO) y la abstención de tres (Héctor Flores-PRO, Fernando Iglesias -PRO y Javier Campos-Coalición Cívica).

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota -del día de ayer-. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, señala el texto de la renuncia enviada por el salteño a la presidencia de la Cámara.

En un segundo párrafo, expresa: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.

Pasada la 1 de la madrugada el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidió un cuarto intermedio en la sesión en que se debatían temas acordados para reunirse en privado con los titulares de los bloques parlamentarios.

Allí se dio a conocer la nota enviada por el diputado salteño y se propuso darle tratamiento esta misma madrugada.

Según fuentes de la bancada oficialista, tras la emisión del comunicado en el que pidieron «que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda de acuerdo a la gravedad de sus actos», al diputado Ameri le quedaba «poco margen de maniobra».

«O mandás la renuncia antes de las 12 de la noche o te echamos hoy», fue el mensaje de los referentes más importantes del Frente de Todos a Ameri, según confiaron a Télam fuentes de ese espacio.

Pasadas las 3 de la madrugada, el presidente del cuerpo puso a consideración la renuncia del diputado, lo que fue avalado por todos los interbloques de la Cámara.

“Estamos concluyendo un día que nos entristeció a todos. Ninguno mereció el bochorno que provocó la inconducta del diputado renunciante, e igualmente esperamos que la comisión se expida como una señal para que quede claro que la Cámara no va a tolerar este tipo de acciones”, dijo la diputada del PRO Silvia Lospennato antes de votar.

Desde el Frente de Todos, la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, expresó: “Vivimos un día con acontecimientos atípicos; donde el presidente de la Cámara ha estado a la altura de las circunstancias y queremos felicitarlo”.

“Siendo Ameri un diputado de nuestra bancada no dudamos un segundo y decidimos en consecuencia”, agregó.

Por el interbloque federal, Graciela Camaño confesó: “Nunca viví lo que viví en el día de hoy, me conmocionó mucho lo que pasó. No podemos sólo aceptar una renuncia, sino que ésto nos tiene que convocar a una introspección, a una suerte de código ético”.

Más allá de la votación de aceptación de la renuncia de Ameri, la comisión integrada por Lospenato, Moreau, Camaño, el radical Miguel Bazze y la oficialista Cristina Alvarez Rodriguez se reunirá en los próximos días para dictaminar una contundente resolución sobre los hechos.

Quién es Juan Ameri

Nacido en Buenos Aires, en 1973, en Salta comenzó a transitar la actividad política en 2013, cuando participó como precandidato a concejal capitalino por la lista de «El Aguante» en las elecciones internas del Partido de la Victoria, pero perdió en esa compulsa.

En la siguiente elección, dos años más tarde, insistió con el mismo cargo, pero el resultado electoral también le fue adverso.

En 2017 se presentó como candidato a diputado nacional en tercer término de la lista del Frente para la Victoria, detrás de las candidaturas de Sergio Leavy, que en ese momento era intendente de Tartagal, y la actual senadora nacional Nora Giménez.

La lista obtuvo en esas elecciones una sola banca en la Cámara baja nacional, que quedó en manos de Leavy, quien en 2019 se postuló para ser senador nacional, junto a Giménez, por el Frente de Todos.

Leavy ganó las elecciones en su categoría, arrastrado por el contundente triunfo en Salta de la boleta integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, respectivamente.

Por ello, el electo senador nacional Leavy renunció a su banca en la Cámara baja, en la que debía ser reemplazado por Nora Giménez, quien a su vez también había sido electa senadora nacional.

De esta manera, Ameri se quedó con el cargo de diputado nacional hasta completar el mandato de Leavy, en 2021.

Padre de tres hijas mujeres, antes de asumir como diputado se conocieron varias denuncias públicas en su contra, por acoso y abuso sexual, y por violencia física y verbal, en las redes sociales, y esos hechos motivaron incluso el repudio de sectores feministas principalmente.

No obstante, fuentes del Ministerio Público Fiscal de Salta aclararon esta tarde que no hay investigaciones penales abiertas ni denuncias radicadas por supuesto acoso o abuso de menores en contra del legislador, según lo confirmó el fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.

Además, los voceros detallaron que tampoco fue hallada la supuesta víctima menor de edad durante la investigación iniciada de oficio por una fiscalía, cuando distintos medios periodísticos publicaron acusaciones que lo vincularon con delitos de ese tenor.

En cambio, según consta en el Sistema Informático del Ministerio Público Fiscal de Salta, en fiscalías penales comunes obran denuncias en contra del diputado nacional por supuestas amenazas, daños y otros delitos.

Durante una visita del expresidente Mauricio Macri a Salta, en 2018, Ameri fue detenido durante algunas horas, por encabezar un grupo que con carteles y pancartas buscaba entorpecer el paso de la comitiva presidencial.

Esta tarde, el senador nacional Sergio Leavy, expresó a través de la red social Facebook su repudio “a la reprochable actitud” de Ameri, quien esta tarde “ofendió el trabajo legislativo”.

“Además, deshonró a toda la ciudadanía a la cual debe representar con valores éticos. Ante esta situación de emergencia, frente a la pandemia en la que estamos sumergidos desde hace 6 meses esto cobra otra dimensión. Es una ofensa que debo repudiar como hombre, como legislador y como salteño”, publicó el legislador que le cedió la banca a Ameri y que es considerado, junto al ex diputado nacional José Vilariño, su jefe político.

