Desde el miércoles, en Misiones el regreso de estudiantes de los últimos años de secundaria será voluntario y sin la obligación de usar uniformes

Este miércoles 11 el sistema educativo de Misiones retorna a las clases en forma presencial para todos los alumnos de los últimos años de las escuelas secundarias, quinto año para los bachilleratos y sexto año para las técnicas. Esta etapa contará con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios pertinentes y no serán obligatorias.

En tanto este lunes volvió la actividad a las escuelas con la presentación del equipo de docentes y no docentes para preparar la vuelta de los alumnos a partir del miércoles. Gracias a que se dispondrá de todo el espacio en cada establecimiento educativo para el desarrollo de las clases, se podrá cumplir con el distanciamiento social y llevarlas a cabo al aire libre.

Además de no ser clases obligatorias, para esta etapa final del año no se solicitará el uso del uniforme. Según explicó la directora de Enseñanza Secundaria del Consejo General de Educación de Misiones, Viviana Escurdia, esto se debe a la intención de no poner a las familias en un compromiso económico. “Hemos suspendido en marzo las clases presenciales. Entonces lo que hacemos nosotros es no querer complicar a las familias en sí, no ponerlas en gasto” agregó.

El cumplimiento de los protocolos se realizará de manera estricta para evitar que la apertura de esta actividad represente un aumento en la proliferación del coronavirus. También se contemplará el esfuerzo de cada docente en cuanto a los que presentan factores de riesgo, ya que según la resolución del Consejo de Educación, el director de cada instituto tendrá la facultad de convocar a los educadores cuando lo crea necesario.

En este contexto de virtualidad fueron muchos los casos de chicos que se distanciaron de las actividades escolares por motivos de accesibilidad y conectividad, entre otros. En estos casos las instituciones darán la posibilidad de poder ponerse al día con sus compañeros y no perder el año lectivo.

En el mes de agosto se llevó adelante un acercamiento entre los establecimientos secundarios y los de educación superior y universidades con el objetivo de trabajar en lo que respecta a la recepción de los chicos que ingresarán el año 2021 y las consideraciones a tener en cuenta.

Según el calendario académico las actividades se extenderán hasta el 21 de diciembre, pero las que incluyen a los alumnos irán únicamente hasta el 4 de diciembre. En lo que respecta al año entrante “el comienzo va a ser más o menos parecido a como se va a terminar este año” concluyó Escurdia.

