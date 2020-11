Día Mundial de la lucha contra la Obesidad: ¿Qué podemos hacer para prevenirla?

Hoy 12 de noviembre es el día mundial de la lucha contra la obesidad, evento que tiene por objetivo informar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de la adopción de medidas para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad, una enfermedad que crece sin discriminar sexo, edad, clase social o región geográfica.

La obesidad es una acumulación excesiva de grasa corporal que se traduce en aumento de peso, lo que resulta perjudicial para la salud de las personas que lo padecen.

En Argentina, a través de los datos de la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2019), se supo que el 33,9% de la población adulta padece obesidad y en los niños, esta enfermedad se presentó en un 3,6% en menores de 5 años, y un 24% en niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad.

La gravedad de esta condición es que el incremento de grasa corporal puede condicionar la aparición de muchas enfermedades crónicas graves, como la diabetes tipo 2, alteraciones cardiovasculares, hipertensión e, incluso, algunos tipos de cáncer.

La pregunta es ¿cómo podemos prevenir el sobrepeso y la obesidad desde nuestro hogar, con pequeños cambios que involucren a toda la familia? Estas patologías tienen causas múltiples, pero la base de un peso saludable es, sin dudas, una alimentación balanceada, variada y saludable. No existe forma de lograr un equilibrio en la dieta si no tomamos conciencia de lo que implica un estilo de vida sano, que no consiste en una obsesión por contar calorías o eliminar grupos de alimentos, como las “harinas”, sino aprender a obtener todos los nutrientes necesarios para el cuerpo, eligiendo mejor los alimentos que llevamos al plato.

Algunas recomendaciones para prevenir el sobrepeso y la obesidad son:

Aumentar del consumo de frutas, de 2 a 3 por día : podemos incorporarlas en el desayuno y merienda, en colaciones para cortar las horas entre comidas, o bien, como postre. Elijamos frutas de estación (ahora melón, sandía, ananá, mango, etc.) y regionales que son más económicas y nos brindan los nutrientes que necesitamos según la época del año.

: podemos incorporarlas en el desayuno y merienda, en colaciones para cortar las horas entre comidas, o bien, como postre. Elijamos (ahora melón, sandía, ananá, mango, etc.) y regionales que son más económicas y nos brindan los nutrientes que necesitamos según la época del año. Consumir ensaladas frescas con todas las comidas (almuerzo y cena) , a modo de incrementar el consumo de verduras y a través de ellas, de fibra, vitaminas y minerales.

, a modo de incrementar el consumo de verduras y a través de ellas, de fibra, vitaminas y minerales. Consumir legumbres al menos 2 veces por semana . En esta época del año podemos preparar ensaladas de lentejas, porotos, garbanzos o soja.

. En esta época del año podemos preparar ensaladas de lentejas, porotos, garbanzos o soja. Reducir el consumo de panificados “blancos” y preferir aquellos que sean integrales o con agregado de salvado, avena, semillas, etc. Elegirlos para desayuno y/o merienda, evitando consumirlos con las comidas.

el consumo de y aquellos que sean o con agregado de salvado, avena, semillas, etc. Elegirlos para desayuno y/o merienda, evitando consumirlos con las comidas. Reducir el consumo de azúcar y reemplazarla por edulcorantes, como la Stevia natural o sucralosa.

y reemplazarla por edulcorantes, como la Stevia natural o sucralosa. Consumir carnes magras de vaca, pollo, cerdo y pescados de río y de mar, en lo posible.

de vaca, pollo, cerdo y pescados de río y de mar, en lo posible. No saltear las comidas . Es fundamental en una alimentación saludable el fraccionamiento de las ingestas a lo largo del día. Como mínimo debemos realizar las 4 comidas principales, para estimular a nuestro metabolismo.

. Es fundamental en una alimentación saludable el fraccionamiento de las ingestas a lo largo del día. Como mínimo debemos realizar las 4 comidas principales, para estimular a nuestro metabolismo. Consumir al menos 8 vasos de agua por día , además de las infusiones (mate o terere). Además, podemos optar por jugos de frutas con agua, y así, reducir el consumo de gaseosas y bebidas alcohólicas.

, además de las infusiones (mate o terere). Además, podemos optar por jugos de frutas con agua, y así, reducir el consumo de gaseosas y bebidas alcohólicas. Realizar al menos 50 minutos diarios de actividad física, intentando adaptarla, siempre, al ritmo de vida y especialmente al estado de salud, con controles médicos y guía de profesionales de la actividad física.

La obesidad debe ser tratada como una enfermedad compleja y multifactorial, de manera constante e interdisciplinariamente, siendo fundamental la intervención médica, nutricional, psicológica y la actividad física.

Recordemos que el primer cambio tiene que surgir en nosotros y de una reflexión sobre cómo cuidamos nuestra salud y las consecuencias que esto puede acarrear. Basta con dar el primer paso para empezar a ver cambios positivos, tanto en el peso corporal como en la calidad de vida. Sumémonos a esta lucha para mejorar nuestro presente y recibir un futuro con menos muertes por obesidad o enfermedades causadas por ella.

Lic. Romina Krauss-Nutricionista

M.P. n° 147

Contacto para turnos: 376-5041351