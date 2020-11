El gobernador Herrera Ahuad reiteró su postura en contra del aborto: «La cuestión de fondo está dada por los valores»

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, dijo que su postura personal es contraria a una ley que despenalice el aborto y apuntó a la falta de dialogo en el seno de las familias. «Hay que hablar de todas esas cosas, es un tema del que no se habla hacia adentro, entonces los resultados son estos», apuntó. Además, habló sobre los cortes de ruta de los últimos días, los incendios forestales y la situación epidemiológica de la provincia.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad reiteró que su postura personal es contraria a la despenalización del aborto y pidió intentar un cambio cultural mediante el dialogo en el seno de las familias para evitar llegar a un punto como esa práctica. Además, el mandatario se refirió a los cortes de ruta que en los últimos días protagonizaron productores tabacaleros y algunos tareferos, los incendios forestales que causaron daños en varias zona pero sobre todo en áreas protegidas de la Reserva de Biosfera Yabotí y en el valle del Cuñá Pirú.

“Yo estoy en contra del aborto, ya lo dije en varias oportunidades, independientemente de todo, es mi postura personal. Se pueden hacer mejor las cosas. En lo que hace a la enseñanza, a las charlas con la familia, en la enseñanza de los jóvenes”, apuntó y agregó que el tema casi no se trata dentro de las familias. “Es ir a trabajar hacia otras cuestiones que resuelvan una cuestión que se transforma de fondo pero que en realidad, la cuestión de fondo está dada por los valores”, reflexionó.

En ese sentido, Herrera Ahuad se mostró respetuoso de las otras posturas y sostuvo que la sociedad necesita estar unida. “Cuando me plantean estas cuestiones yo les pregunto, ¿cuánto tiempo hablaste de cómo cuidarte para no quedar embarazada?, ¿cuánto tiempo te habló tu papá, tu mamá, tu amigo, tu amiga, tu abuela, el padrino? El padrino es fundamental, a veces los chicos tienen más apego al padrino y ¿por qué no hacemos ese intento? ¿Por qué no, como familia, no volvemos a nuestra casa y nos sentamos a hablar, 10 minutos del tema? La primera escuela está en la casa”, remarcó.

Incendios

El mandatario provincial también se refirió a los incendios que afectaron a la provincia en los últimos días y que causaron daños en el lote 8, en Yabotí y en el Cuñá Pirú, además de otros en la zona sur de la provincia. Herrera Ahuad recordó que Misiones es una provincia muy particular respecto al manejo del fuego.

“Hay que entender que son regiones donde la accesibilidad es muy difícil, por abajo, por tierra, salvo en algunos despejes o desmontes que hubieran habido en algún momento de la historia. Y cuando el viento va hacia algún lado, el fuego va acompañando y hemos tenido jornadas ventosas durante toda esta semana”, describió y añadió que estas circunstancias complicaron la tarea de los bomberos voluntarios, rescatistas y guardaparques.

“Y otros son los incendios que se han dado en la zona centro sur de la provincia, que más tienen que ver con limpiezas de terreno y donde hay zonas de pastizales y de pinos que son bosque implantado y que tienen en la base una materia combustible muy alta. Se ha trabajado en forma coordinada, sobre todo en los focos más grandes”, aseguró y estimó que las circunstancias meteorológicas hacen que Misiones deba estar en estado de alerta permanente. Además, dijo que deberán trabajar con la Nación en el marco del Plan Nacional del Fuego.

“Nosotros consideramos que el apoyo en lo que hace a los aviones hidrantes se debe acentuar mucho más en nuestra base operativa. Misiones no puede estar contenida de la misma manera que apagar un incendio, por ejemplo, en otro lugar del país. Uno de los aviones no podía operar por el fuerte viento. Nosotros tenemos la pista de Aristóbulo del Valle habilitada, teníamos la pista de El Soberbio habilitada. El apoyo del hidrante es muy importante porque por la poca accesibilidad que se tiene de las dotaciones por la vía terrestre, el apoyo aéreo es muy importante”, informó.

Herrera Ahuad adelantó que la próxima semana, la provincia usará el avión vigía y su helicóptero para recorrer y puntuar con GPS los lugares donde los vecinos inician quemas. “Porque el 99% de todo esto está iniciado por el hombre. En el caso del lote 8 de Yabotí es un área de reserva donde hace muy poco hicimos una regularización de la tierra en la Colonia Pepirí. Hicimos la denuncia como corresponde, el juez está actuando en consonancia con eso pero el daño en materia ambiental ya está, tenemos que recuperarnos”, agregó.

Cortes de ruta

Sobre los cortes de ruta protagonizados por productores tabacaleros y tareferos, el gobernador recordó que esta semana la provincia desembolsó los fondos como había anticipado la semana pasada y adelantó que este viernes se anunciará la fecha de pago de 1.100 millones de pesos para el sector tabacalero.

“Todas las actividades han tenido una caída muy importante. Desde la provincia hemos acompañado, hemos ayudado con diferentes programas. El desembolso de estos más de 200 millones de pesos esta semana, se hace con fondos provinciales. En el caso de los cortes de ruta, nosotros claramente hemos definido una línea de trabajo conjuntamente con quienes son los que emplean a la mayoría de los productores tabacaleros. Con la mayoría de los gremios que nuclean a los productores hemos trabajado muy bien, con mucha seriedad y dando certezas de los pagos y los desembolsos a lo largo de todo este año”, puntualizó.

Sobre los grupos que cortaron rutas en San Vicente, Colonia Aurora y Pozo Azul, señaló que reclaman una cuestión que no está dentro de los márgenes de negociación del gobierno provincial y pidió a la justica actuar para garantizar la libre circulación.

“Ya han tenido casi un 60% de incremento, es uno de los sectores con mayor incremento. Claramente la postura de este grupo de personas que son quienes compran el tabaco está poniendo en serias dificultades la circulación en las rutas. Y la ruta 14 es nacional y dependemos de la acción de la justicia federal para garantizar la circulación o por lo menos la negociación para la circulación más fluida”, apuntó y lamentó que en el contexto de los incendios forestales, algunos piquetes no permitieron el pasó de carros hidrantes que se dirigían a combatir las llamas.

En tanto sobre los tareferos, enumeró los beneficios que la provincia consiguió para el sector. “Hemos conseguido este año la incorporación de cerca de 8 mil tareferos a los diferentes programas y recuperado el fondo interzafra nacional que pasó de prácticamente 2.500 pesos a 7 mil pesos y hemos duplicado la asistencia en materia social en lo que hace a la ayuda alimentaria por el periodo interzafra”, recordó.

Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

“Ya le hicimos el planteo al presidente, no de la eliminación en forma llana, sino el planteo de que para nosotros no tienen mucha incidencia unas PASO en el tiempo en que estamos viviendo y en la dinámica que tiene la política. Las cuestiones estáticas en materia electoral son muy complejas porque el mundo sigue. Lo que hace 20 años podía servir para definir candidaturas, hoy la política es tan dinámica que prácticamente los consensos han superado a hacer unas elecciones donde, en el tiempo en que vivimos, los recursos pueden ser puestos en otros espacios”.

Pandemia

“Uno viene de la salud y la salud también tiene esto de estar en acción permanente de trabajo. Tenés que resolver lo urgente, pero no tenés que dejar de pensar en lo importante, en la planificación del futuro, en llevar adelante las políticas públicas. El contexto de pandemia es complejo, no solo por la cuestión sanitaria y económica sino también por la social. El impacto social muy fuerte. Cuando esto comenzaba y estaba la discusión de cuántos respiradores agarraba cada provincia, decía que no se peleen por los respiradores, acá lo importante es la conciencia social porque un Sars va a llevarse puesto a cualquier respirador. Si se trabaja muy fuerte en la conciencia social, en la utilización de barbijo, en la distancia, mantener la distancia como lo estamos haciendo, que la gente salga al aire libre y pueda tener distancia, enseñarle a la gente por qué se pude contagiar una enfermedad y también decirle cuáles son los grupos de riesgo. Creo que la pandemia fue enseñando muchas cosas y pasamos de pelear por los respiradores y las unidades de cuidados críticos a solicitar a la gente que nos ayude”.

Intrusión

“Es preocupante el tema en Misiones. Y no solo que es preocupante si no que nosotros debemos tomar las acciones y escuchar a la sociedad. La sociedad tiene que saber que cuando se producen estas cuestiones hay que denunciar rápidamente. Esto va por dos vías, la judicial y la denuncia inmediata para ordenar un desalojo de una intrusión. Cuando esto se da inmediatamente es mucho más sencillo, por eso le pedimos a la gente que esté con todas las documentaciones en la mano, lo haga rápidamente y nos haga saber. Hemos actuado en todos estos diferentes casos resolviendo, porque hay una forma de resolver que es con la compra de lotes con servicio y venderle a la gente, darle todas las facilidades y también de esa manera esa persona comienza a tener un título de propiedad más allá de que después tener que pagar su cuota”.

