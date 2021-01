Copa Diego Maradona: los datos curiosos y los números finales del torneo que ganó Boca

Fue el torneo de los juveniles: debutaron 110 y otros 95 estuvieron en el banco pero no entraron. El Pulga Rodríguez y el uruguayo Merentiel, los goleadores.

Para todos, la Copa Diego Maradona ya es historia. Sin embargo, hay que recordar que todavía resta disputarse un encuentro entre Banfield y Vélez, para definir un cupo en la Copa Sudamericana 2022. Aún así, se puede hacer un balance de la atípica competencia en un año signado por la pandemia del coronavirus.

Desde el 30 de octubre de 2020, cuando comenzó el torneo, justo el día del cumpleaños 60 de Maradona, hasta el domingo 17 de enero de 2021, se disputaron 134 encuentros en los que se convirtieron 351 goles, con un promedio de gol de 2,62. Participaron 796 futbolistas, de los cuales 664 jugaron al menos un minuto y otros 132 fueron al banco pero no ingresaron. Hubo dos goleadores y algunas más curiosidades.

Luis Miguel Rodríguez, de Colón, y Miguel Merentiel, de Defensa, compartieron el primer puesto de la tabla de goleadores con seis conquistas. El Pulga hizo tres en la fase de clasificación y otros tres en la zona campeonato. El uruguayo lo alcanzó en la última fecha, con su hat-trick en el 4-4 ante Aldosivi.

En tanto, siete jugadores hicieron 5 goles: Giuliano Galoppo y Cristian Fontana (Banfield), Ramón Abila (Boca), Alan Velasco (Independiente), Sebastián Palacios (Newell’s), Emiliano Vecchio y Alan Marinelli (Central).

Cuatro equipos jugaron 12 partidos, por las finales: Boca, Banfield, Central y Vélez. Y fueron 12 jugadores los que tuvieron asistencia perfecta. Ocho de ellos fueron jugadores del Taladro: Arboleda, Coronel, Maldonado, Juan Alvarez, Galoppo, Jorge Rodríguez, Bordagaray y Fontana. De Boca solo Buffarini y de Vélez, Mancuello. Y dos de Central: Lautaro Blanco y Vecchio. De los otros 20 equipos que jugaron sólo 11 partidos, hubo un total de 43 jugadores con asistencia perfecta.

Cristian Lucchetti, el arquero de Atlético Tucumán, es el jugador más veterano de Primera División. Terminó la competencia con 42 años y siete meses. Jugó 10 de los 11 partidos. Lo siguió Mauricio Caranta de Talleres (42 años, 5 partidos), José Sand de Lanús (40 años, 5), Maximiliano Rodríguez de Newell’s (40 años, 11) y Lucas Licht de Gimnasia (40 años, 3).

El más joven en jugar en el torneo fue Mateo Tanlongo de Rosario Central, quien el 8 de diciembre cumplió 17 años. Su debut fue el 9 de enero ante Lanús. Además, hubo otros siete jugadores nacidos en 2003: Agustín Hausch (San Lorenzo, 3 partidos), Gino Infantino (Central, 5), Ivo Mammini (Gimnasia, 1), Darío Sarmiento (Estudiantes, 9), Elías Machuca (Racing, 1), Julián Aude (Lanús, 5) y Lucas Besozzi (Lanús, 4).

Dos bien veteranos fueron al banco de suplentes pero no ingresaron. Uno es Javier Gandolfi, defensor de Talleres, que ya 40 años. Igual que Sebastián Torrico, el arquero de San Lorenzo, que se lesionó apenas comenzó el torneo. Por otro lado, el jugador más joven en ir al banco y que aún no debutó en Primera fue Ulises Emiliano Sandoval, de Defensa y Justicia, nacido el 8 de julio de 2004. El otro jugador que es categoría 2004 y fue al banco y no ingresó es Juan Carlos Gauto de Huracán, quien cumple años el 2 de junio.

Los 796 futbolistas de la Copa Diego Maradona están en la guía interactiva que presentó Clarín a principio del torneo, que fue actualizada todo el tiempo y que se presenta en esta nota con los planteles depurados. Aparecen, en todos, sólo los que jugaron en esta competencia. Con dos curiosidades que involucran a Defensa y Justicia. Walter Bou fue al banco de suplentes pero no ingresó en Boca. Por eso aparece en el plantel campeón. Por otro lado, Rafael Delgado jugó 9 partidos en Colón. Ambos futbolistas se sumaron al Halcón para jugar la Copa Sudamericana. Y el sábado pueden ser campeones.

De los 24 equipos, Colón es el que menos jugadores utilizó. Eduardo Domínguez se manejó con 26 futbolistas, de los cuales 21 jugaron y 5 fueron al banco y no ingresaron. También Banfield, uno de los finalistas, apenas utilizó 26 jugadores, 22 con presencias y 4 en el banco. Ninguno de los dos jugó copas internacionales.

En cambio, Defensa y Racing fueron los equipos que más jugadores utilizó: 41. En el Halcón jugaron 33 y 8 fueron al banco y en la Academia actuaron 35 y 6 no entraron. Como Racing, Lanús también tuvo 35 futbolistas que actuaron al menos un minuto (muchos pibes debutantes) y 2 que no ingresaron.

Por último, queda claro que fue la copa de los juveniles. De los 796 jugadores, 110 debutaron en Primera División pero además, otros 95 fueron al banco no ingresaron. Es decir, 205 futbolistas, un 26 % del total. Y Lanús fue el club que más jugadores promovió: 17.

