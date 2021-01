Por 60 días no exigen VTV en controles de la provincia. Los que salgan de Misiones deberán tenerla al día

Luís Di Falco, Director del Consejo Provincial de Seguridad Vial, explicó que por 60 días en Misiones no exigen VTV (Verificación Técnica Vehicular), desde el 20 de enero. No deben cometer el error de salir fuera de la provincia sin verificación. Se está trabajando con los turnos on line para la semana que viene. Y con la resolución mucho menos gente irá a hacerse la VTV.





“Está en la disposición la comunicación de la policía para que en el momento de los controles lo tenga en cuenta. El problema pasa por poner más talleres, por eso hay tanta fila, mientras se habla con las empresas de ampliar el horario de atención pero no es una solución definitiva, se deben buscar talleres del interior. Hay 77 municipios y el mismo problema tenemos en otras localidades que no pueden hacer la VTV en sus propias ciudades”.



Finalmente Di Falco indicó: “El parque automotor crece año a año, a las mismas calles, ritas y avenidas”.



El decreto lleva la firma de Pedro Ariel Marinoni, Subsecretario de seguridad y justicia de Misiones, y abre un paraguas mientras los talleres posadeños ajustan los turnos digitales con tecnología suministrada por el gobierno de Misiones.

yamisiones.com

Audio: Radio República.

Foto: misionescuatro.com