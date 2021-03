Passalacqua: “Desde la humildad, Rovira siempre nos señala el camino correcto”

El ex gobernador y actual diputado provincial, Hugo Passalacqua, pasó por Códigos en la Tele, “Desde Adentro”. Brindó definiciones políticas sobre el presente de la Renovación, las elecciones de junio y también pidió serenidad a la población frente a la pandemia, en un contexto positivo por la llegada de la vacuna.

“Misiones será la primera provincia en ir a las urnas en el país en el contexto de pandemia. Todos sabemos que es algo tradicional anticiparnos a las nacionales, porque consideramos -como espacio provincial- que siempre hay que separar la discusión con lo nacional. Son dos cosas muy diferentes y si las mezclamos se armaría una ensalada”, expresó el vicepresidente de la Legislatura.

“El camino hoy es tener el destino de los misioneros en manos de los misioneros. Siempre pensar primero en nuestra gente, y que somos parte de la Argentina, una Nación que la inventaron las provincias”, recalcó.

En ese orden de ideas, Passalacqua enfatizó el rol del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, en el armado del proyecto misionero. “Lo hace con mucha sabiduría, la provincia está muchísimo mejor que hace 15 años atrás”, subrayó.

“Desde el día uno que, con humildad, Carlos Rovira (conductor del espacio renovador) siempre nos señala el camino correcto. Nos orienta hacia dónde ir, cómo actuar y quiénes deben ser los candidatos. Siempre resignó espacios, una cosa nunca vista en política nacional. Casi nadie opta por quedarse atrás -fuera de las luces- para señalar el camino”, reconoce el ex gobernador.

Anticipó -también- que para la jornada del 6 de junio se prevén más establecimientos escolares y urnas habilitadas para evitar aglomeraciones en los horarios de sufragio. “Se tomarán todas las precauciones y será una elección ejemplar”, aseguró.

Relación con Nación: “Somos socios, pero no alineados”

Passalacqua ratificó el apoyo del Ejecutivo provincial a Alberto Fernández, pero dejó en claro el principio básico de Frente Renovador: el de ser un partido misionero. “Somos socios, pero no alineados. Si formamos parte de un partido nacional dejaríamos de ser un espacio propio. Hoy el destino está en manos de los misioneros, ese es nuestro norte”, aseveró.

En el mismo tramo de la charla recordó el veto presidencial a la zona aduanera especial para la provincia, considerándola “un bajón, que puso al presidente en falta con nosotros. Y eso no nos lo guardamos y somos sinceros, porque los amigos deben serlo”.

Resaltó que en Misiones no existe la grieta que se debate casi de manera diaria en el escenario nacional. “Si hay una oposición que es rígida y dura, nos pegan cuando tienen que pegar en términos políticos y es algo correcto, porque nos deben señalar lo que está mal, pero el otro como enemigo no se encuentra. Lo que ocurre en Buenos Aires hace muchos años no es bueno para el país y la gente lo sabe. Es un problema de la Nación que algún día tendrá que rendirles cuenta a las provincias”, manifestó Passalacqua.

Dijo además que “el que quiera gobernar dentro de unos años tendrá que hilvanar cada uno de los intereses de las provincias que creamos la Nación. Deberá ser un gran modelo confederal, como lo quería Artigas. Hay que ir a eso para la buena salud de nuestra patria”.

Fronteras y pandemia: “Sería una locura abrirlas mientras esto esté ocurriendo”

Hugo Passalacqua opinó sobre la decisión del Gobierno nacional de mantener las fronteras cerradas, en consonancia con la idea y pedido del Ejecutivo local para evitar más contagios y nuevas cepas de coronavirus en la región. “Pasaron cosas únicas en el mundo durante los últimos 15 meses. Antes los mirábamos desde la TV y hoy nos toca vivirlo”, alertó.

Insistió en que no hay que abrir las fronteras. “Sería una locura mientras esto esté ocurriendo. Hoy se habla de la segunda ola en Latinoamérica, y Europa va por la cuarta. Sé que los puentes (al referirse a los de Misiones con Brasil y Paraguay) unen mucho, pero abrirlos ahora sería demencial. Es una pena, pero es la seguridad sanitaria la que prima en este contexto”, alertó.

Sobre cómo está preparada la provincia para lo que se pueda venir, sostuvo que “estamos mejor”, pero que también dependerá del cuidado individual. “La vacuna ya está haciendo lo suyo, pero el proceso no es simple. Vamos hacia una vacunación masiva para los próximos 60-70 días. Creo que para antes de fin de año la mayoría de los misioneros estarán inmunizados. Acá se hicieron bien las cosas”, ponderó.

Desarrollo tecnológico e innovación

“Para gobernar Misiones hay que posicionarse en su realidad concreta de hoy y otro ojo puesto en el futuro, porque somos una provincia muy joven. El 40% tiene menos de 18 años. Si no pensamos en lo que viene estamos condenando a la gente de hoy a la miseria de mañana”, consideró Passalacqua en este aspecto.

El ex mandatario puntualizó que “es por eso que el pensamiento estratégico es también mirar al futuro”, poniendo como ejemplo a la Escuela de Robótica. “Funcionaba en una vieja institución que ahora se modernizó, con miles de inscriptos y espacios makers en toda la provincia. Eso es lo que se viene”, detalló.

“Misiones es la provincia más difícil de gobernar, pero por suerte hay quien la piense estratégicamente”, ratificó el legislador en alusión a Rovira, y mencionó asimismo a Silicon Misiones, la Escuela de Innovación y el Polo TIC como potenciales desarrolladores de conocimiento en la región.

“Es la gente que nos exige levantar la vara en estos aspectos. Debemos gobernar para aquellos misioneros que aún no existen. Siempre hay que invertir en salud, educación y tecnología, sin perder la interacción humana. Y el primer motor móvil de este proceso de la nueva educación está en entender el proceso de aula invertida de enseñanza. Aprendiendo con los estudiantes, ayudándoles a investigar y siguiendo sus pasos de atrás hacia adelante”, sugirió.

Parlamento Provincial de la Mujer

La décimo primera edición -primera virtual- se desarrollará bajo la consigna “Mujeres disruptivas camino al desarrollo de Misiones”. Reunirá a 80 parlamentarias, entre titulares y suplentes que ejercerán el rol de legisladoras con la presentación, discusión y consenso de proyectos con potencial de convertirse en leyes. Se realizará los días 30 y 31 de marzo.

Sobre ello, Passalacqua convocó a “engancharse” a la iniciativa que se transmitirá a través del canal de YouTube “Parlamento Misionero”. “La mujer tiene esa capacidad holística de ver el mundo en otra dimensión”, destacó.

Rol de diputado y recorridas a municipios

“Recorrí los 77 municipios, poniéndome a disposición para colaborar en lo que se pueda. Nadie puede solo y por más buen intendente que se sea, una ayuda siempre es necesaria”, remarcó el legislador al referirse a su trabajo en campo durante los últimos meses.

Ratificó su postura de “cercanía con la gente” para “entender la vida del otro y conocer su realidad. No te la pueden contar. En base a ello se toman las decisiones”.

“Seguir cuidándonos”

En el cierre, Passalcqua recomendó a los misioneros “no bajar la guardia, porque no sabemos cuánto podrá durar esto. Debemos mantener la atención sin relajarnos, usando barbijos, lavándonos las manos, usando alcohol en gel y manteniendo la distancia”.

“Son pequeños tips que nos ayudarán hasta que estemos todos vacunados. Si no tomamos estos recaudos estaremos en problemas como sociedad, provocando severos impactos en la economía, la salud y vida cotidiana de todos”, finalizó.

