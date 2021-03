Por la pandemia, aumentó el consumo de alcohol en los adultos mayores

El aislamiento por el Covid-19 durante el año pasado potenció la recaída en aquellos que ya habían recibido el alta. Hijos y nietos preocupados pidieron asistencia

Gran parte del 2020 estuvo atravesado por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo), que recluyó a los argentinos en una cuarentena de varios meses. Las intenciones por cuidar a quienes eran (y siguen siendo) más frágiles frente al coronavirus, los adultos mayores, terminó potenciando y reviviendo en ellos otras problemáticas como el consumo problemático de sustancias lícitas e ilícitas.

En ese sentido, el alcoholismo en este grupo etario presentó el año pasado un aumento considerable respecto a 2019, cuando la preocupación estaba puesta en el consumo de niños a adolescentes, y ellos reflejaban el porcentaje más bajo en relación a las adicciones.

“Cómo preocupante el año pasado vimos que aumentó el consumo en la tercera edad desde los 60 años; se acercaron a pedir ayuda nietos, hijos y por eso las consultas que hemos tenido en su mayoría, en un 52%, fueron por alcoholismo”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Samuel López, ministro de Prevención y Control de Drogas de la provincia.

El aislamiento trajo consigo depresión, insomnio, ansiedad y otros trastornos que detonaron con la sensación de encierro, perder la rutina diaria y, en muchos casos, por estar alejados de sus seres queridos. La forma de evadirse fue el alcohol.

Por ello se potenciaron las consultas y las atenciones en el Centro Monoclínico Manantial, de Posadas, y los demás centros de las localidades. Remarcó que se trataron casos de alcoholismo como adicción no de alcoholizaciones esporádicas o consumos episódicos en una juntada entre amigos o familia.

“Lo que se dio acá fue la reincidencia en el consumo personal. Creo que tiene que ver con la soledad, el aislamiento, la depresión, la ansiedad llevó a reincidir a personas que habían recibido el alta en su tratamiento. Esto se reflejó no sólo en Posadas sino en otros puntos de la provincia”, indicó López.

El alcoholismo no es una preocupación solamente en la provincia sino también a nivel país y por ello, según especificó el profesional, se diseñará una política pública para la prevención de esta adicción. “El miércoles (por hoy) vamos a tener una reunión con el Consejo Federal de Drogas y este es justamente uno de los temas a tratar”. comentó.

Sin embargo, detalló la recaída o reincidencia en el marco del aislamiento no se dio sólo en el alcoholismo sino también las demás adicciones y muchas personas que habían recibido el alta tuvieron que recibir atención nuevamente

En tanto, rescató: “El año pasado hubo muchas atenciones también de personas que tomaron la decisión de dejar de fumar. Implementamos un programa de atención que tiene asistencia médica, psicológica, nutricional y unos parches que duran entre cuatro y seis semanas con resultados muy efectivos”.

Disminución en adolescentes

Durante el 2019 la preocupación de las autoridades estaba puesta en el consumo cada vez a más temprana edad de sustancias adictivas. Tal es así que el trabajo del ministerio tenía como centro las estadísticas que daban cuenta que la mayoría de las atenciones fueron del grupo etario entre los 12 y los 20 años. Inclusive hubo casos de consumo de alcohol y marihuana en niños de 8 años.

Respecto al 2020, López, señaló: “Eso estuvo de alguna manera protegido porque al no salir casi de casa, no ir a la escuela, ni estar en contacto con su junta, hizo que disminuya el consumo en ese grupo etario”.

Lo que sigue preocupando, sobre todo en las localidades de la zona Norte de la provincia es el avance del crack, un derivado de la cocaína también conocida como pedra, que está causando estragos por sus componentes que son solventes orgánicos residuales que quedan de la cocina de cocaína y produce una degradación muy fuerte y cuanto más chicos es peor.

¿Dónde buscar ayuda?

– 376-4172783

(Misiones te escucha)

La línea de WhatsApp funciona las 24 horas en toda la provincia con atención de profesionales. También se puede enviar un e-mail a misionesteescucha@gmail.com.

– Posadas

Centro Monoclínico Manantial, se encuentra ubicado en Comandante Rosales 1648 y atiende a diario de 7 a 19. La atención y la asistencia es gratuita. Fijo: 0376-4456759.

– Oberá

Oasis de la Misericordia, dependiente de la Pastoral de Adicciones (Diócesis Oberá), ubicado en avenida Sarmiento 645.

– Apóstoles

Centro Municipal El Refugio, Urquiza y Esperanza (esquina). Barrio 200 viviendas. Atención ambulatoria media jornada.

– Iguazú

Departamento de Conductas Adictivas dependiente de la Municipalidad, situado en avenida Antártida Argentina 563 (barrio Santa Rosa)

– Eldorado

Funciona en el Dispositivo de Abordaje Territorial de Sedronar. Se encuentra en calle Lentini Fraga 1474, del barrio Parque Residencial.

elterritorio.com.ar