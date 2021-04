Alerta en Brasil por una nueva mutación del coronavirus

Científicos brasileños confirmaron este miércoles que detectaron una nueva variante de coronavirus Covid-19 en Belo Horizonte, en el estadio de Mina Gerais.

Según informaron medios brasileños, dos muestras, de las 85 evaluadas, contenían la presencia de un conjunto de 18 mutaciones nunca antes encontradas. Aún no se sabe si la variante tiene mayor transmisibilidad o es más agresiva en el paciente.



El estudio fue realizado por el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Minas Gerais y el Sector de Investigación y Desarrollo del Grupo Pardini, en colaboración con el Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad Federal de Río de Janeiro y el Ayuntamiento de Belo Horizonte. (PBH).



El equipo analizó 85 muestras del virus SARS-CoV-2, que causa Covid-19, recolectadas entre el 28 de octubre de 2020 y el 15 de marzo de 2021, utilizando el método de diagnóstico RT-PCR. Todos son de la Región Metropolitana de Belo Horizonte y se han identificado dos nuevos genomas con mutaciones aún no descritas, es decir, muestras de una posible nueva variante del coronavirus, que aún no se había encontrado.



Los resultados mostraron un aumento en las variantes de P.1, P.2 y B.1.1.7 en el RMBH. De los 85 análisis, encontraron: P.1 (30 muestras- 35.29%), P.2 (41 muestras- 48.23%), B.1.1.28 (8 muestras- 9.41%), B. 1.1.7 (3 muestras: 3,53%), B.1.1.143 (1 muestra: 1,17%), B.1.235 (1 muestra: 1,17%) y B.1.1.94 (1 muestra: 1,17%).



Dos muestras contenían la presencia de un conjunto de 18 mutaciones nunca vistas. Los estudios indican que son descendientes de la línea B.1.1.28, que circula en BH desde la primera base de la pandemia.

agenciahoy.com