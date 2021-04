Por el momento no se prevén nuevas restricciones en Misiones

Así lo expresó hoy el vicegobernador de la provincia, Carlos Arce, aunque aclaró que la Provincia analizará el DNU anunciado ayer por el presidente, Alberto Fernández.

La Provincia aguarda que el Presidente firme el DNU con las medidas para contrarrestar a la segunda ola de contagios de coronavirus en el país. Aún se desconoce si las provincias tendrán la opción de adherirse o estarán obligadas a implementarlas.



“El decreto puede tener dos categorías: la primera, que puede ser con adhesión de las provincias o de ejercicio nacional. Por lo general suelen hacer con adhesión, pero en caso que sea de ejercicio nacional será obligatorio para Misiones acatarlo”, aclaró.



A su vez, señaló que en caso de que el DNU sea de adhesión se evaluará la situación epidemiológica en la provincia, pero resaltó que “hasta el momento tenemos un parámetro equilibrado y distinto al resto de Argentina. Con esto no quiero decir que será eterno, en caso de que haya algún tipo de sobresaltos, se tomarán medidas”, añadió.



También recordó que Misiones no se maneja con fases, “porque no podemos homogeneizar toda la provincia, ya que hay realidades diferentes en los municipios. En estos momentos hay 41 localidades con casos activos, cuando somos 77”, detalló.



Explicó que “no tienen nada que ver la actividad de un colono en Guaraní, con un comerciante en el centro posadeño. Esto quiere decir que no podemos plantear medidas similares en diferentes contextos, el trabajo debe ser focalizado”, subrayó el funcionario.

