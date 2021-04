Afirman que los alimentos subieron 1,3% en los primeros días de abril

Continúa así la dinámica exhibida en marzo. El rubro volvió a ejercer presión a la inflación del mes pasado, que se ubicaría en torno al 4%.

El precio de los alimentos continuó con la inercia alcista en los primeros días de abril, luego de haber registrado en marzo una suba en torno al 4%. Así se desprende del informe elaborado por la consultora LCG, quien destacó que la canasta de productos que releva tuvo un incremento del 1,3% durante la semana pasada.



La firma señaló que el precio de los alimentos se aceleró 0,23 puntos porcentuales con respecto a la semana previa y acumuló una suba del 5% en las últimas cuatro semanas. “Estos niveles de precios dejan un arrastre de 3,6% para lo que queda de abril”, subrayó la consultora, y destacó que el dato “se suma a un ritmo de suba semanal en torno a 1,1% de manera casi persistente en las últimas seis semanas”.



“El 12% de los productos registró un incremento en los últimos siete días. Este porcentaje también se estabiliza en niveles altos, lo que implica que, de mantenerse, en menos de dos meses todos los precios de los alimentos y bebidas relevados habrán aumentado al menos una vez”, remarcó LCG. Según su indicador, los “Productos lácteos y huevos” aumentaron 4,6% durante la primera semana del mes, seguido por “Comidas para llevar”, que trepó 2,1%; “Carnes”, que lo hizo 0,9% al igual que “Productos de panificación, cereales y pastas”; las verduras, en tanto, se encarecieron un 0,7%.



“La inflación en alimentos sigue siendo elevada. Lo que se está evaluando es la situación de salida de categorías de Precios Máximos, que seguramente van a quedar en Precios Cuidados. Pero hay una represión de precios muy importante, que ya se viene dando desde hace un tiempo en alimentos y bebidas. Y de alguna manera se está recomponiendo en estos meses. Es decir, categorías de alimentos que antes no crecían, son las que están creciendo ahora y llevan al alza el indicador. Por lo cual, estamos en un escenario de alta inflación en alimentos que no cede”, analizó a Ámbito Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.



La incertidumbre en el sector alimenticio es otro de los factores que puede tener un impacto final en los precios. “Hay una situación en donde los costos se elevaron ya sea por paritaria, costo de distribución y logística, aumento de nafta, y no pudieron ser derivados a precio, por lo cual hay una imposibilidad de incrementar la producción en ese contexto”, concluyó Di Pace.



Inflación

La suba de los precios en los alimentos ejerció, en los últimos meses, presión sobre la inflación general. Marzo no fue la excepción: según la agrupación Consumidores Libres, la canasta básica tuvo un aumento del 4,2% y acumuló en los primeros tres meses del año un alza del 13,2%.



Un dato similar estimó para el rubro “Alimentos” la consultora Orlando Ferreres, que proyectó una inflación del 4,1% en marzo. “En cuanto a los principales rubros, Educación encabezó las subas del mes, registrando un alza de 18,2% mensual. Por su parte, Equipamiento y funcionamiento del hogar lo hizo en 5,5% mensual, mientras que el rubro Bienes y Servicios varios avanzó 4,3% mensual”, remarcó en su informe.



El dato oficial del INDEC sobre la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se conocerá este jueves. Y las proyecciones de distintas consultoras estiman un alza por encima del 4%. “Esperamos un registro superior a 4%, que revierta la desaceleración de 0,4 p.p. registrada en febrero”, señalaron desde LCG.



Por su parte desde la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), destacaron que la inflación de marzo podría estar más cerca del 3,5%: “En este sentido, las estimaciones de precios de alta frecuencia en supermercados relevados por FIDE todos los meses dieron cuenta de un aumento de la canasta básica de alimentos del 4,9%. Entre los mayores incrementos se destaca verduras, pollo y lácteos”.

agenciahoy.com