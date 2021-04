Farmacias misioneras aun no recibieron el test rápido y aclaran que no es para autotesteos

A nivel nacional se anunció la semana pasada que ya están a la venta en farmacias los test para detección de Covid-19.

Sin embargo, desde las farmacias misioneras salieron a aclarar que el test de origen chino, que permite conocer el resultado en 10 minutos con un nivel de sensibilidad del 96,8%, es de venta libre pero el hisopado lo debe hacer un médico o un bioquímico, no el usuario directo.



En diálogo con Agencia Hoy y LT4, la licencia en enfermería Mariela Rodríguez indicó que el procedimiento “si o si tiene que ser realizado por un profesional, ya sea bioquímico o médico. Por eso desde las farmacias somos muy cautos a la hora de recomendar la compra, sobre todo sabiendo que en nuestra provincia hay cada vez más centros de testeos gratuitos”, agregó.



La profesional sostuvo que las publicaciones nacionales se prestaron a malas interpretaciones, “muchos creyeron que podían auto hisoparse o que en las farmacias se realizaría el test. Nosotros sólo estamos autorizados a vender”, remarcó.



A su vez, dijo que hay una gran demanda, pero las farmacias de Misiones aún no lo recibieron. Insistió en que “debemos ser muy cuidadosos porque no se pueden hacer solo. Es un hisopado nasal y de garganta pero que necesita la intervención de un profesional”.

agenciahoy.com