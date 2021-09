Alberto Fernández: “Voy a ordenar el gabinete y terminar con esta discusión”

El presidente Alberto Fernández habló sobre la tensión política dentro del Gobierno y anticipó que tiene «bastante avanzado» la renovación del gabinete, luego de que varios ministros y funcionarios vinculados a Cristina Kirchner pusieran sus renuncias a disposición. Voy a ordenar el gabinete y terminar con esta discusión», sentenció.

Los dichos de Alberto Fernández, fueron publicadas por el periodistas Roberto Navarro, en el portal El Destape.

Según la información, los cambios tendrán «una fuerte impronta peronista» y se prevé que no habrá incorporaciones del riñón cristinista. Pero también que el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro mantenga su lugar.

Entre quienes presentaron su renuncia a Alberto Fernández para que disponga de ellas hay ministros de primera línea y funcionarios de organismos clave. Entre ellos Martín Soria (Justicia), Fernanda Raverta (ANSES), y Luana Volnovich (PAMI). Será Alberto Fernández quien decidirá si siguen o no en sus cargos.

Mientras que quedaron en el centro de la tormenta otros del sector albertista del Frente de Todos: Santiago Cafiero (jefe de Gabinete), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), y Nicolás Trotta (Educación).

En las próximas horas Alberto Fernández deberá definir cómo queda su gabinete en medio del tembladeral interno y tras la fuerte carta de Cristina Kirchner en la que marcó errores en la gestión, apuntó contra algunos funcionarios, pero ratificó su apoyo al Presidente.

Los reclamos al Presidente que Cristina Kirchner expuso en su carta

La vicepresidenta lanzó duras críticas al entorno presidencial y consideró necesario un cambio en el Gabinete tras la derrota electoral en las PASO. Su mensaje lleva al límite la interna con Alberto Fernández.

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó una carta en la que lanzó duras críticas a las políticas económicas del Gobierno y al entorno de Alberto Fernández, a quien le reclamó que «honre la voluntad del pueblo argentino» que lo eligió en 2019.

Tras dos jornadas de máxima tensión y versiones cruzadas, la titular del Senado reveló que propuso a Juan Manzur como jefe de Gabinete y afirmó que no es «mentirosa ni hipócrita», en un mensaje en el que lleva la interna al límite.

«Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: “Alberto jaqueado por Cristina”. No… no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad», subrayó.

Al hablar de la derrota de las PASO, sostuvo: «Al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?».

«El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el Presidente de la Nación. Habían transcurrido 48 horas sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Deje pasar 48 horas deliberadamente, para ver si llamaba (debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía). Allí le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del Gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete«, reveló la vicepresidenta.

«Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación. Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional», indicó.

misionesonline.net