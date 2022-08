PSG borró definitivamente a Mauro Icardi y le pidió que se busque club

“Es importante que se relance en otro lugar”, dijo el entrenador francés Christophe Galtier. En 20 días cierra el mercado de pases.

Mauro Icardi fue borrado del París Saint-Germain y no seguirá en el equipo. Así lo reconoció el entrenador Christophe Galtier este jueves en conferencia de prensa.

“Icardi se incorporó al grupo de entrenamiento de la tarde. Me reuní con él para decirle que no seguirá en el grupo. Creo que es importante que se relance en otro lugar, por el interés de todos”, explicó.

Si bien se sabía que el argentino no iba a ser tenido en cuenta, ahora el DT lo confirmó con palabras contundentes y agregó que el PSG buscará otro delantero para reemplazarlo.

Icardi tiene tiempo hasta el 31 de agosto para conseguirse un nuevo equipo, de lo contrario quedará colgado y sin minutos en PSG.

Pero es poco probable que esto ocurra, ya que tanto el delantero como el club buscan una salida amistosa.

Primero porque Icardi quiere jugar; y segundo porque PSG necesita imperiosamente sacarse de encima el contrato de un delantero que nunca estuvo a las expectativas.

Icardi disputó 93 encuentros con la camiseta del club parisino y convirtió 38 goles. Además aportó diez asistencias. Perdió terreno con la llegada de Lionel Messi y la confirmación del trío con Neymar y Kylian Mbappé.

El club además tuvo que sostener al argentino en 2021, cuando se había separado de Wanda Nara y se ausentó a varios entrenamientos.

Con todo el combo, las partes entienden que es un ciclo más que terminado.

Icardi: ¿Destino Inglaterra?

Hay dos importantes equipos de la Premier League que necesitan un centrodelantero: Chelsea y Manchester United.

Algunos periodistas especializados en el mercado de pases europeos intuyen que alguno de estos dos clubes podría hacer un movimiento por Icardi.

El descargo de Mauro Icardi tras no ser tenido en cuenta en el PSG

Aunque hace ya tiempo que se sabía que el delantero era considerado como uno de los jugadores “prescidibles” del PSG, su ausencia en el partido de la primera fecha de la Ligue 1 ante Clermont no hizo más que alimentar las versiones respecto de su futuro.

El entrenador Christophe Galtier no citó a Icardi para el debut en el torneo local y la prensa francesa explicó que, más allá de la cuestión futbolística, la decisión se basó en la necesidad del jugador de “dirimir asuntos privados”. Esta afirmación del diario L’Equipe hizo alusión a los nuevos rumores de separación entre el delantero y su esposa, la modelo Wanda Nara.

“Dejen de inventar mierdas, la decisión de la no convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningun problema personal, ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento”, escribió Icardi en una historia que subió a su cuenta de Instagram.