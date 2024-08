Francisco Paoltroni: «Santiago Caputo me llamó a Casa Rosada y me dijo que me calle, que no hable de Lijo»

«Ya sabemos que vas a votar en contra, pero te pedimos que te calles», relató Paoltroni que le dijo el asesor presidencial en Casa Rosada, y denunció que Caputo «es responsable absoluto de abrazarse a la casta».

Francisco Paoltroni acusó al asesor presidencial, Santiago Caputo, de llamarlo para advertirle que no se opusiera públicamente a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Además, manifestó que con esas actitudes está traicionando los principios por los que fueron elegidos por la población, principalmente, la lucha contra la casta. Por otra parte, criticó la influencia de Caputo sobre el Presidente y señaló que el enfoque de Milei en la economía permitió que el asesor se maneje de manera perjudicial. “Vinimos a hacer una Argentina distinta, y Lijo no entra por ningún lado”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Paoltroni es senador nacional por La Libertad Avanza, y quedó en medio de una polémica por el cruce que tuvo con el asesor presidencial Sanatiago Caputo y el aumento de la dieta a los legisladores de la Cámara Alta.

