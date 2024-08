Mirar mejor: 60 municipios se benefician con el nuevo programa oftalmológico.

El gobierno de Misiones, a través del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), lanzó el pasado martes el programa “Mirar Mejor”, una ambiciosa iniciativa que busca llevar atención oftalmológica gratuita a 60 municipios de la provincia. Este programa tiene como objetivo garantizar que todos los misioneros, sin importar dónde vivan, tengan acceso a servicios de salud visual, eliminando las barreras geográficas que históricamente han limitado a las comunidades más pequeñas.

“En Misiones no hay municipios chicos ni grandes, hay misioneros y misioneras que merecen las mismas oportunidades. Esto va a transformar la vida de miles de misioneros y misioneras que no cuentan con un oftalmólogo en su pueblo, gracias a un Estado sencillo, sensible y cercano, apoyado en la inversión de todos los misioneros”, subrayó el gobernador Hugo Passalacqua durante el acto de lanzamiento del programa provincial.

Con un operativo en el Punto Digital de Almafuerte, comenzó este servicio que ofrece atención oftalmológica sin costo, financiado con recursos provinciales, y destinado principalmente a comunidades pequeñas donde la disponibilidad de estos servicios es limitada.

Mirar Mejor surge de la observación de una realidad: en 60 de los 78 municipios de Misiones no hay oftalmólogos. “Esto priva a miles de personas, desde niños hasta adultos mayores, de la posibilidad de ver bien”, explicó Passalacqua.

Por su parte, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, remarcó la excelente respuesta de la comunidad: “La convocatoria ha superado nuestras expectativas, lo que demuestra la necesidad de este tipo de programas. Estamos convencidos de que ‘Mirar Mejor’ mejorará ampliamente la calidad de vida de los misioneros”.

Asistencia oftalmológica para toda Misiones

En detalle, este programa, coordinado por el IPLyC, cuenta con recursos económicos y humanos destinados a llevar asistencia oftalmológica a distintas localidades del interior de Misiones. Durante los operativos, se realizarán controles de prevención y, en caso necesario, se derivarán pacientes para tratamientos prolongados. Además, se proveen anteojos sin costo alguno para aquellos que los necesiten.

“Mirar Mejor” se llevará a cabo una vez por semana, cada miércoles, en diferentes municipios, acercando a la comunidad un servicio esencial de la mano de profesionales de la oftalmología.

El próximo operativo del flamante programa será en la localidad de Cerro Azul el próximo miércoles 28 de agosto, en el Punto Digital ubicado por calle O’Higgins al lado del Polideportivo, a partir de las 9 horas.