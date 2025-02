Peligra el inicio de clases por reclamo salarial docente en la mitad las provincias del país

Gremios docentes definen medidas de fuerza y protestas para la semana que viene y podría demorarse el inicio de clases en 12 provincias. Denuncian que el gobierno de Milei quiere ponerle tope a las paritarias por debajo de la inflación.

A días del comienzo del ciclo lectivo 2025, los gremios docentes definen en las próximas horas medidas de fuerza por aumentos salariales y reapertura de paritarias que podrían afectar el inicio de clases en unas 12 provincias. Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) advirtieron que «va a ser un año conflictivo», en el que el Gobierno nacional quiere ponerle topes a los acuerdos paritarios de todos los sectores por debajo de la inflación. Los sindicatos docentes de la CGT también debaten qué postura tomar.

«La reunión paritaria debería haber sido la semana pasada, pero hasta ahora no tenemos convocatoria. Le hemos dado bastante plazo al Gobierno para que llamara a discutir el piso salarial, pero no ha sucedido. Mañana vamos a definir las medidas», aseguró la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en declaraciones a radio Splendid. En ese sentido, agregó que “va a ser un año conflictivo porque el salario ha quedado muy bajo en el sector público, se nota mucho, y la situación de inflación no recupera lo que nosotros perdimos”.

El gremio, que reclama una reunión «urgente» con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, realizará un plenario este jueves a las 12 para debatir los pasos a seguir. Actualmente, el salario mínimo está desde agosto en los $420.000.

En tanto, Ademys realizará una asamblea abierta para este miércoles a las 18 en el Parque Rivadavia con el objetivo de «definir colectivamente nuestro plan de lucha». El sindicato rechazó el «mísero aumento» del 5% ofrecido por el Gobierno porteño para febrero. «Así no iniciamos», advirtieron.

Por su lado, ante la demora del Gobierno nacional de convocar a la paritaria, la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación Del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), todos nucleados en la CGT, darán este jueves una conferencia de prensa a las 11 para anunciar medidas de fuerza.

Ciclo lectivo 2025: en qué provincias no iniciarían las clases

La posible protesta afectaría el inicio del ciclo lectivo serían:

Ciudad de Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

Mendoza

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

El último acuerdo paritario se realizó en agosto de 2024 y el aumento fue fijado por el Gobierno nacional. Desde julio, el básico de los maestros alcanza los $420.000 y se encuentra por debajo de la línea de indigencia ya que, según los últimos datos publicados por el Indec, alcanzó $453.384 en enero.

eldestapeweb.com

Post Views: 1