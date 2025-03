Caso Kiczka: la palabra de los dos fiscales del juicio más importante en la historia de Misiones

Los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka detallaron en una entrevista en Canal 12 los avances del juicio del caso Kiczka, que inicia el 31 de marzo, con 67 testigos y cientos de pruebas digitales.

El próximo 31 de marzo comenzará el juicio por el caso de los hermanos Kiczka en el Palacio de Justicia, que involucra a Germán y Sebastián, este ultimo un ex diputado provincial. Ambos están acusados de delitos de abuso sexual infantil y distribución de material ilícito. El proceso contará el fiscal del Tribunal 1, Martín Rau, y el fiscal adjunto, Vladimir Glinka. Ambos funcionarios del Poder Judicial pasaron por el programa de Canal 12 “El Periodista” donde comentaros los avances de la causa.

El juicio, que se estima durará entre dos y tres semanas. Al respecto, Rau señaló que tendrá un tiempo que “para un juicio es una cantidad de días que supera la media“. Sobre la carátula del caso confirmó que incluye tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En el caso de Sebastián, se suma un abuso sexual simple contra una niña de Santiago del Estero.

Además, Glinka comentó que se cuenta con evidencia en “material digital que es muy voluminoso”. Asimismo, Rau aclaró que el ciberespacio ha complicado la identificación de víctimas y victimarios. Ya que “se genera una situación, además de la jurídica, muy compleja de resolver“, y se requirió el trabajo de dos fiscales para tratarlo.

El juicio contará con 67 testigos, aunque Rau aclaró que este número podría variar. Aunque a pesar del numero de testigos, se busca espontaneidad en los mismos. Sobre eso, Glinka comentó que “eso nos da a nosotros una presunción de credibilidad. Si viene alguien muy muy armado, definitivamente tendemos a no creer, La espontaneidad tiene esa posibilidad de creer en esa persona. Por supuesto hay que trabajar mucho en los pliegos de las preguntas, ver qué se quiere con ese testigo como para incorporarlo. Porque hay que entender que más allá de todo el papel y la evidencia digital es lo que hay“.

La justicia estuvo a la altura de las circunstancias en el caso Kiczka

El caso Kiczka ha generado un fuerte impacto social, especialmente porque uno de los acusados fue un ex diputado provincial. Puntualmente, Glinka señaló que “es muy fuerte que el autor o uno de los autores de este hecho haya sido diputado. Todos somos conscientes de eso. Pero yo no quiero ni es mi interés que pase a la historia por eso. Yo quiero que pase a la historia esta causa porque la justicia estuvo a la altura de las circunstancias para abordar un hecho inédito. Ese es quizás el mensaje que más me importa. Lo de ser diputado es fuerte, pero es circunstancial, podría haber sido cualquiera”.

Por su parte, Rau acotó que el caso “nos abrió los ojos porque era una persona que tenía exposición pública y eso mostró una faceta de la cibercriminalidad que por ahí no la hace tan visible. Pero estos tipos de delitos atraviesan todo el núcleo de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Cualquiera puede ser el autor de una conducta como esta“.

En cuanto al acceso del público al juicio, los fiscales aclararon que aún no hay una decisión definitiva al respecto por parte del juez de la causa.

