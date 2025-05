Victoria Cáceres, candidata a diputada provincial del Blend por el Frente Renovador en Misiones, celebró públicamente la victoria de Manuel Adorni en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de su cuenta en X (ex Twitter), la dirigente posadeña escribió: “Es la victoria de las ideas de la libertad, batalla que venimos dando con @genzmisiones hace 2 años, Crack @madorni”, en referencia al vocero presidencial, que encabezó la lista de La Libertad Avanza y se impuso en los comicios porteños.

«Lo de Manuel Adorni en Buenos Aires no es casualidad. Es la prueba más clara de cuando se es coherente, autentico, y sostenes tus ideas con convicción, la gente te banca. Por los votos no se compran con marketing ni pactos de cúpula: se ganan con verdad», afirmó Cáceres.

Con 38 años y una reconocida trayectoria en marketing político, Cáceres es una de las figuras emergentes de la derecha libertaria en Misiones. Su mensaje en redes reafirma su adhesión al proyecto nacional de Javier Milei y al discurso que promueve una redefinición del rol del Estado. En sus intervenciones públicas, suele destacar la necesidad de “recuperar el sentido común” en la gestión pública y avanzar en reformas estructurales.

Desde su espacio, el Frente Renovador Neo, Cáceres impulsa un enfoque que combina participación ciudadana, defensa de las libertades individuales y críticas al gasto estatal. En los últimos meses, su figura cobró notoriedad por su posicionamiento en temas como la educación, la cultura y la transparencia en la administración pública.

El apoyo al triunfo de Adorni en CABA refuerza su alineamiento con el oficialismo nacional y proyecta su estrategia hacia las próximas elecciones provinciales. “Desde Misiones también damos la batalla cultural”, concluyó.

