Alejandro Dallmann, candidato al Concejo Deliberante de Posadas por el Blend Misionero y uno de los principales referentes libertarios de la provincia, compartió un contundente mensaje tras la caída del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En sus redes sociales, celebró el resultado como una señal clara de que la vieja política está llegando a su fin, y reafirmó su compromiso con una nueva forma de hacer política. “La vieja política está cayendo. Y la estamos enterrando nosotros”, escribió.

Dallmann, elegido por Javier Milei para representar sus ideas en el Concejo de Posadas, sostuvo que el resultado en CABA no fue casual: “El PRO se derrumbó en su propia casa. No es una señal, es una sentencia: su ciclo terminó. Hoy, ni los porteños les creen”, expresó, aludiendo al tercer puesto del macrismo en su histórico bastión electoral.

El joven dirigente también destacó el rol de los senadores Renovación, quienes frenaron el intento del PRO de usar políticamente la ley de Ficha Limpia. “Fue un manoseo descarado de una herramienta noble, y nuestros representantes actuaron con responsabilidad. Ese freno también ayudó a marcar el camino”, señaló.

Desde una mirada generacional, Dallmann puso el foco en el cambio cultural que está ocurriendo en la política. “Como joven, celebro con entusiasmo esta época. Hay una nueva generación que se está levantando con convicciones reales, sin ataduras al pasado, sin repetir fórmulas vacías”, manifestó, marcando el contraste con los modelos tradicionales.

Con las elecciones del 8 de junio en el horizonte, Alejandro Dallmann se consolida como una figura clave en el proyecto libertario en Misiones. “Lo que pasó en CABA es solo el principio. El Blend viene con fuerza y va a arrasar el 8J. No hay vuelta atrás”, afirmó.

