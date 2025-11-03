El combinado nacional, dirigido por Diego Placente, buscará iniciar su andar en la Copa del Mundo juvenil con tres puntos claves contra su par europeo. El misionero Facundo Jainikoski integra la nómina de jugadores.

Argentina y Bélgica jugarán este lunes desde las 11.45 en la cancha dos del predio Aspire Zone de Doha, por la primera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025. Luego del subcampeonato con la Sub 20 en Chile, Diego Placente vuelve a tomar las riendas de un seleccionado nacional y afronta un nuevo desafío, que comenzará en el cruce ante los Diablos Rojos, en lo que será el primer vistazo a los Mundiales con 48 equipos.

La Albiceleste se embarca en uno de los pocos torneos de selecciones que nunca pudo ganar, de hecho, jamás alcanzó la final. Con Placente sediento de revancha, el plantel se embarca en lo que será su primera experiencia mundialista, con figuras como el delantero de Lanús, Thomas De Martis y el mediocampista de Newell’s, Jerónimo Gómez Mattar. Además, hay dos nuevos europibes entre los convocados: José Castelau, arquero cuyo pase pertenece al Real Madrid, y Can Armando Güner, delantero alemán procedente de las inferiores del Borussia Mönchengladbach.

El seleccionado belga se clasificó después de alcanzar las semifinales en el Campeonato Europeo juvenil, dejando en el camino a Inglaterra y República Checa. Entre sus figuras cuenta con los mediocampistas Jordy Mokio y Nathan De Cat, cuyos pases pertenecen a Ajax y Anderlecht, respectivamente. Ambos tienen un valor combinado de 15 millones de euros.

La probable formación de Argentina

José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol, Can Güner; Thomás De Martis. DT: Diego Placente.

