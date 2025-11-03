Como los ‘rescates’ de Estados Unidos y el FMI hundieron la economía argentina (y la de medio mundo)
Cada vez que Argentina obtuvo un “rescate” impulsado por Estados Unidos y el FMI, la crisis solo empeoró: deuda récord, inflación, fuga y estallidos sociales fueron el resultado sistemático. Este informe desnudo, con datos y pruebas internacionales, cómo la supuesta ayuda norteamericana es en realidad una trampa de dependencia que hundió a varios países del mundo.
Cada intervención del FMI y EE.UU. en Argentina agravó crisis, deuda y pobreza. Datos y ejemplos del drama global detrás de la “ayuda” financiera.
Saqueo, deuda y sometimiento: la trampa de la “ayuda” de Estados Unidos y el FMI en la crisis argentina y mundial
Por Redacción Enorsai
Cada vez que Estados Unidos —y sus brazos financieros— intervinieron en la economía argentina y de decenas de países, la consecuencia fue la misma: deuda explosiva, fuga de capitales, ajuste, crisis social y sometimiento de la política. Te contamos la historia, con datos, citas y videos que ninguna "ayuda" podrá ocultar.
El método EE.UU.-FMI: cómo funciona la “ayuda” (con enlaces y cifras)
Cada asistencia obliga a firmar políticas de ajuste, hace saltar la deuda externa y terminar en default —ver Columbia Law Review —
Los documentos del FMI y el Banco Mundial prueban que la mayoría de los fondos ingresados ??nunca fue a industria ni desarrollo, sino al pago a bancos y fondos de Wall Street.
El propio Joseph Stiglitz (Premio Nobel) critica: “El FMI y EE.UU. replican recetas que subordinan países, y garantizan el cobro para grandes bancos”.
Plan Brady, Consenso de Washington y privatizaciones
En los ’90, con el Plan Brady y las recetas del Consenso de Washington, Argentina privatizó empresas estratégicas y abrió la economía. Los supuestos “años dorados” terminaron en el mayor default de la historia.
Evolución de la deuda externa argentina (1980-2024) Año Deuda externa (mil M USD)
1980 27,5
1996 94,3
2001 144,2
2019 284,5
2024 321,1
Fuentes: BCRA, Banco Mundial, Ministerio de Economía
El Blindaje 2000-2001 y la crisis social
El “blindaje” que impulsaron EE.UU. y el FMI en 2000 solo sirvió para salvar bancos y garantizar la fuga de capitales. Según la auditoría Olmos Gaona , menos del 3% fue un desarrollo real: el resto terminó en la bicicleta financiera.
El resultado: explosión del desempleo (más del 20%), pobreza social, corralito, cacerolazos y represión sangrienta.
Vídeo y documentos: Crónica TV Pública — crisis 2001
El récord préstamo del FMI (2018): otra vez, fuga y ajuste
En 2018, Argentina recibió el mayor stand-by de la historia: 57.000 millones de USD. Según datos oficiales del BCRA y FMI , un 80% del préstamo fue a la fuga y pago de intereses. El ajuste aumentó la pobreza y la recesión.
Informe visual: C5N “¿A dónde fue el préstamo del FMI?”
¿Solo Argentina? No. México, Grecia, Ecuador, Ucrania, Brasil: el mismo ciclo
Países y crisis después de la “ayuda” EE.UU./FMI País Año Crisis Fuente
México 1994 Default, devaluación, pobreza récord BBC Mundo
Grecia 2010 Desempleo 27%, recortes masivos Deudocracia
Ecuador 1999 Colapso bancario, fuga y migración BBC Mundo
Brasil 1999 Devaluación, ajuste, desempleo alto Financial Times
Ucrania 2014 Default, recesión, caída del PBI Bloomberg
Ciclo letal: ajuste, fuga de capitales, default y crisis social
Las estadísticas muestran que tras cada “rescate” el país terminó más endeudado y la gente más pobre ( CEPAL , Banco Mundial ).
Los ganadores siempre fueron los fondos de inversión, bancos y consultoras estadounidenses y europeas.
Voces, vídeos y alternativas reales al saqueo
Joseph Stiglitz, los relatores de la ONU y la auditoría de Ecuador muestran que auditar la deuda, investigar a fondo y priorizar el desarrollo local es posible.
Vídeo: Noam Chomsky: “La trampa del FMI”
Extensión especial: más países endeudados tras la “ayuda”
Crisis después de la “ayuda” de EE.UU./FMI (global) País Detalle del préstamo Efecto documentado Fuente/Video
Indonesia FMI 1997 Recesión y violencia social Documental de Al Jazeera
África subsahariana Programas FMI años 80s-2000 Estancamiento y colapso de salud pública Documento ARTE
¿Cómo romper el ciclo?
La auditoría ciudadana, el sistema de participación y el control sobre las finanzas son la única salida —como hicieron Islandia y Ecuador— para evitar que el default y la fuga sean el destino inevitable de cada “ayuda externa”.
