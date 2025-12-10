El juez Juan Manuel Monte encabezó el allanamiento de un domicilio donde secuestraron dispositivos vinculados a un caso de Grooming.

Grooming: Cibercrimen y la Saic allanaron una casa en Posadas

En la mañana de este viernes, los investigadores de Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) allanaron una casa en Posadas. Es en el marco de una causa por grooming, con intervención del juez Juan Manuel Monte.

De acuerdo a las primeras informaciones surgidas del procedimiento, secuestraron siete teléfonos celulare, una tablet y dos pen drive.

