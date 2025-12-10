Operativo por Grooming en Posadas: Cibercrimen y la SAIC realizaron un allanamiento en una vivienda
El juez Juan Manuel Monte encabezó el allanamiento de un domicilio donde secuestraron dispositivos vinculados a un caso de Grooming.
:
Grooming: Cibercrimen y la Saic allanaron una casa en Posadas
En la mañana de este viernes, los investigadores de Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) allanaron una casa en Posadas. Es en el marco de una causa por grooming, con intervención del juez Juan Manuel Monte.
De acuerdo a las primeras informaciones surgidas del procedimiento, secuestraron siete teléfonos celulare, una tablet y dos pen drive.
canal12misiones.com