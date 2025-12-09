En los primeros trazos que trascendieron implica un gran riesgo para la industria farmacéutica, la metalmecánica, incluso para el sector agropecuario.



La Casa Blanca anunció un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con la Argentina, con el objetivo de «fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y promover la cooperación en áreas estratégicas».

El anuncio llegó en el marco de las reuniones que en Estados Unidos vienen teniendo el Canciller Pablo Quirno y su par estadounidense, Marco Rubio. Según el comunicado «el acuerdo busca establecer condiciones claras, estables y basadas en reglas para el comercio y las inversiones entre ambos países y se apoya en las reformas que Argentina ya puso en marcha para modernizar su economía. La iniciativa contempla beneficios arancelarios, apertura de mercados agrícolas e industriales, estándares regulatorios comunes, protección de la propiedad intelectual y cooperación en áreas como trabajo, medio ambiente y comercio digital».

Al mirar los primeros trazos, el acuerdo parece favorecer más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará «acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas». A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para «ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados» y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.

En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.

El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto puede impicar un mazazo para la industria farmacéutica nacional.

