El actor disfrutó el encuentro contra Tigre desde un palco acompañado por su amigo El Corcho Rodríguez y Verónica Lozano.

Las estrellas quieren ver a Boca Juniors. La semana pasada, la presencia de Dua Lipa en el Superclásico se volvió viral y, este domingo, otra gran figuro dijo presente en la Bombonera: Johnny Depp, quien se encuentra de visita en la Argentina desde hace cinco días.

El actor estuvo en un palco junto a su amigo El Corcho Rodríguez y Verónica Lozano. Y, como no podía ser otra forma, eligió su habitual look compuesto por una boina, una campera de cuero marrón, y lentes oscuros con un marco grueso color negro.

Por otra parte, el protagonista de Piratas del Caribe tuvo un breve intercambio con el canal medio oficial del club y se limitó a decir: “¡Dale Boca!“. Además, no partió la oportunidad de conocer a Juan Román Riquelme, presidente y máximo ídolo Xeneize.

Como era de esperarse, el artista abrazó a Román y la foto no tardó en volverse viral. “Johnny Depp viendo al puntero del campeonato”, presumieron desde la cuenta oficial de Boca en X.

El martes, Wanda Nara sorprendió al país con una foto junto a Johnny Depp, la estrella estadounidense que desembarcó en la Argentina para promocionar su nueva película. Lo increpó en los pasillos de Telefe y él la saludó con dos besos, pero no todo habría sido color de rosa como describió la conductora de MasterChef Celebrity.

Allegados a la comitiva que acompaña al actor en su aventura por Buenos Aires habrían filtrado en redes sociales que el protagonista de Piratas del Caribe pensó que la rubia era una empleada de limpieza, ya que vio a varias cuando hizo su ingreso a los estudios de Cortá por Lozano.

“Él no la conoce, no sabía quién era”, remarcaron, según Info Cielo, aunque Nara sostuvo que Johnny tuvo palabras muy cálidas con ella. La postal sirvió para sacar de quicio a Mauro Icardi, quien se inspiraba en la lucha legal que Depp inició contra su exmujer. Al encontrarse con la imagen en las redes, el futbolista no dudó en dejar de seguirlo y ponerle punto final a cualquier tipo de fanatismo.

