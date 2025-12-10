Los preestivales del histórico Festival Nacional de la Música del Litoral comenzaron con fuerza en Posadas y el interior misionero. Casi 90 artistas se inscribieron solo en la sede capitalina. La edición 2025 se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Parque La Cascada, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Posadas puso en marcha los preselectivos que definirán a los artistas que llegarán al escenario mayor del Festival Nacional de la Música del Litoral. La instancia local comenzó este viernes en la Casa del Bicentenario, donde se presentaron decenas de músicos y bailarines ante un jurado especializado. Según explicó el director general de Cultura, Matías Klein, este año hubo una respuesta “muy por encima de lo esperado”, con alrededor de 90 inscriptos en Posadas y una fuerte participación en las sedes del interior.

Los prefestivales abarcan 45 sedes en toda la provincia, y permiten que artistas de distintos puntos compitan en cuatro categorías: grupo vocal, solista vocal, grupo de danza y pareja de danza. “Muchos estaban esperando esta oportunidad. El festival tiene más de 65 años y es una referencia cultural para toda la región”, destacó Klein. Agregó que el proceso no solo elige a los finalistas, sino que ofrece a los artistas una experiencia formativa: subir a un escenario, enfrentarse al público y recibir la devolución de un jurado con trayectoria.

Cada sede definirá sus cuatro representantes para la gran final provincial del 22 de noviembre, que se realizará en el Parque de las Fiestas. De allí surgirán los 16 artistas y grupos que llegarán al escenario principal del Festival del Litoral. Klein también subrayó la transparencia del proceso: el jurado varía entre fechas y sedes, lo que garantiza criterios diversos y evaluaciones equilibradas.

Un festival de espíritu comunitario

Cabe recordar que la próxima edición del Festival Nacional de la Música del Litoral se realizará en el Parque La Cascada, con entrada libre y sin costo. El evento se desarrollará durante tres noches: viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre. En los próximos días se dará a conocer la grilla completa de artistas nacionales, regionales y locales.

La secretaria de Cultura y Educación, Mariela Dachary, resaltó que esta edición volverá a reunir lo mejor de la música, la danza y las expresiones culturales de Misiones. Además, recordó que el Festival del Litoral “se transformó y renovó durante más de seis décadas, sin perder su esencia tradicional ni su espíritu comunitario”. Familias, vecinos y turistas podrán disfrutar de música en vivo, espectáculos de danza, arte, y gastronomía local. Todo ello en un espacio preparado para el encuentro en la explanada de la Cascada.

