Ya se vió con diez gobernadores y planea encontrarse con otros diez para buscar su colaboración al plan del Gobierno nacional. Solo Kicillof, Quintela, Insfrán y Melella quedan fuera de la lista.



El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este lunes con los gobernadores Leandro Zdero, de Chaco, y Alberto Weretilneck, de Río Negro. También espera entrevistarse a la brevedad con otros ocho mandatarios, tras haber visto ya a díez en sus primeros días de gestión. Estos encuentros son parte de un plan del flamante ministro del Interior para lograr el respaldo de las provincias de cara al Presupuesto 2026 y la triple reforma laboral, penal y tributaria.

Pero no todos los gobernadores están invitados a conversar con el ministro. Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), los cuatro de extracción peronista, no están en el listado. La semana pasada, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había solicitado formalmente una reunión a Santilli, a lo que el gobernador respondió «Tomo nota».

Sin embargo, Santilli finalmente confirmó que nunca tuvo interés en acercarse al Gobierno bonaerense, al que le pidió «coherencia» y «no tener doble personalidad», a la vez que le reclamó no haber firmado el Pacto de Mayo ni haber apoyado otras medidas del oficialismo, para terminar con un ácido «¿O tenés que pedirle permiso a CFK?”.

Sigue así la línea dictada por el presidente Javier Milei, quien después de la victoria en las elecciones legislativas manifestó su voluntad de dialogar con «personas a las que dos más dos les da cuatro”, en referencia a un marco conceptual común.

Este sí, este no: la clasificación de los gobernadores según el Gobierno

Durante su primera semana como ministro del Interior, Diego Santilli se reunió con diez mandatarios provinciales: Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

El funcionario dijo que estos encuentros están motivados por una “instrucción del presidente Javier Milei”, con el fin de conocer la agenda de cada mandatario y alinear sus intereses con el plan de reformas que el Gobierno nacional enviará al Congreso en los próximos meses: la reforma laboral, previsional y tributaria, así como con el Presupuesto 2026. Para el Gobierno, la alianza con los gobernadores resulta vital para poder avanzar con estas medidas en el ámbito legislativo, donde no cuenta con mayoría absoluta.

Zdero y Weretilneck, los primeros de esta semana

Este lunes a las 11, Diego Santilli se entrevistará en la Casa Rosada con Leandro Zdero, el gobernador de Chaco, uno de los mandatarios provinciales más afines al presidente Milei. El 27 de octubre, La Libertad Avanza se impuso en Chaco por el 45,99% de los votos, contra el 45,08% de Fuerza Patria, un número histórico en una provincia de fuerte tradición peronista.

Una hora después, el ministro se encontrará con Alberto Weretilneck, al frente del poder ejecutivo de Río Negro. Se trata de uno de los gobernadores considerados «dialoguistas», ya que su provincia fue una de las primeras en adherir al RIGI y firmar la Ley de Bases.

Le quedará a Santilli por delante todavía reunirse con el mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés; el de La Pampa, Sergio Ziliotto; el de Misiones, Hugo Passalacqua; el de San Luis, Claudio Poggi; el de Santa Cruz, Claudio Vidal, el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Todos funcionarios a los que el presidente Milei considera «razonables».

MB/ML

perfil.com

Post Views: 7