Día Mundial de la Sonrisa 2020

Cada primer viernes de octubre se celebra en el mundo el Día de la Sonrisa. La idea fue de Harvey Ball, el creador de la Smiley Face en 1963.

Cada primer viernes de octubre se festeja el Día Mundial de la Sonrisa gracias a Harvey Ball, creador de la carita sonriente. Ball era un artista comercial que nunca registró su creación. Solo ganó $45 dólares por sus esfuerzos.

Desde 1999, Ball fomentó la celebración global de la carita sonriente y se creó una fundación llamada Harvey Ball World Smile Foundation en su honor, encargada de recaudar fondos para caridad y de impulsar la alegría para que todas las personas se puedan contagiar de alegría y felicidad.

El artista falleció en abril del 2001 después de una falla en su hígado.

Ball diseñó la carita sonriente en 1963 al ser contratado por una compañía para crear algo que levantara la moral. En menos de 10 minutos creó la carita y le pagaron $45 dólares por ella.

Al nunca registrar su diseño, el artista no vio grandes ganancias por ella, aunque su hijo Charles dice que su padre no se arrepintió de no haber peleado por la autoría. Hoy, la carita feliz es un ícono internacional utilizado en pancartas, internet, ropa, vasos, y mucho más.

Harvey Ball creía que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia positiva en este mundo y vivió de acuerdo con esa creencia. Sabía que cualquier esfuerzo por mejorar el mundo, por pequeño que fuera, valía la pena. Y comprendió el poder de una sonrisa y un acto amable.

Para celebrar el Día Mundial de la Sonrisa este 2020, la fundación creó un arte acorde con el estado del mundo debido a la pandemia por covid-19. Invitan a realizar un acto de bondad y ayudar a sonreír a una persona, a pesar del uso de la mascarilla porque una sonrisa traspasa fronteras… y telas.

Estos tiempos no son fáciles y todos estamos intentando hacer lo mejor. Por lo que, ayudar a sonreír a alguien más, es una excelente idea en el Día Mundial de la Sonrisa.

Beneficios de la sonrisa

Y es que la sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios. Al sonreír, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que nos hacen sentir más felices, menos estresados y mejorar nuestro estado de ánimo.

Sonreír es parte del lenguaje universal, es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida: en la seducción, en la vida profesional, en nuestra autoestima. Genera seguridad en uno mismo y en los demás. Y es contagiosa.

Algunas frases que se han popularizado en el Día Mundial de la Sonrisa.

Cada año millones de personas aprovechan el Día Mundial de la Sonrisa, para compartir frases famosas sobre la sonrisa. Aquí te compartimos algunas de las más populares.

La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. – Proverbio escocés.

Una gran sonrisa es un bello rostro de gigante. – Charles Baudelaire.

Es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada. – William Shakespeare.

El niño reconoce a la madre por la sonrisa. – Leon Tolstoi.

El maquillaje que embellece más es una sonrisa sincera. – Anónimo.

¿Cómo hacer sonreír a alguien más?

Regalando flores, plantas, invitando a alguien a comer, haciéndole un favor a un amigo, llamando a mamá después de un largo tiempo, regalando un poema, compartiendo una canción, compartiendo un video chistoso, ayudando al vecino a cargar cosas, apoyando a un compañero de trabajo con una entrega difícil, escuchando los problemas de alguien que no suele hablar de ellos, platicando con alguien que se sienta solo, preparando un postre para compartir…

Es genial sonreír, pero cuando se hace acompañado, es mucho mejor.

La sonrisa es un lenguaje universal. | Foto: Jason Sackey de Pixabay

Fuente: worldsmile.org / abcnoticias.mx / diainternacionalde.com