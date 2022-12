El mensaje del Papa Francisco por la consagración de la Selección Argentina

Tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el Papa Francisco les pidió a los jugadores que “lo vivan con humildad” y argumentó que el deporte “ennoblece, aunque se haga con una pelota de trapo”. También aseveró que “todos necesitamos esta gratuidad del deporte”.

El seleccionado argentino de fútbol logró alcanzar la gloria máxima al ser el ganador de la Copa del Mundo Qatar 2022. De todos los sectores llegaron felicitaciones y reflexiones, y el Sumo Pontífice no fue la excepción.

“Todos envían los mejores deseos a los ganadores. Que lo vivan con humildad; a los que no ganan, que lo vivan con alegría porque el mayor valor no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien“, expresó en una entrevista en la televisión italiana.

En la misma línea, el Santo Padre aseguró: “El deporte ennoblece aunque se haga con una pelota de trapo. Tenemos que hacer crecer el espíritu deportivo y espero que este mundial nos ayude a recuperar ese espíritu, que nos hace nobles“.

“Los niños juegan. Ahí vamos a una cosa muy bonita que es el valor del juego, del deporte, incluso del propio juego. Jugar y hacer deporte. Es una bendición poder hacerlo bien porque el deporte es algo noble. Todos necesitamos esta gratuidad del deporte”, cerró Francisco.

Fuente, Canal 12