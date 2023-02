“El Reventón”: Comercios tienen tiempo para adherirse hasta el 12 de marzo

La octava edición de este evento, un clásico de la agenda posadeña, estará vigente del jueves 30 de marzo al sábado 1° de abril. Permitirá realizar compras en hasta 6 o 12 cuotas sin interés (según el rubro) con topes de financiación de 132 mil y 264 mil pesos respectivamente.

El Reventón contempla compras en hasta 6 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito emitidas por los bancos Macro y Nación, para las actividades detalladas actualmente en los programas Ahora Misiones y Ahora Misiones +21%; más la inclusión de la prestación de los servicios por parte de los hoteles, hosterías y rubro gastronómico.Las compras en hasta 12 cuotas sin interés, solamente para tarjetas emitidas por Banco Macro, estarán disponibles para los rubros de motocicletas, electrodomésticos, materiales y herramientas de construcción, colchones y muebles.Es importante remarcar que el costo financiero del programa será asumido íntegramente por el Gobierno Provincial y los bancos participantes. Por lo tanto, la participación en este programa especial no representa ningún costo para los comercios, que ofrecerán descuentos en el mostrador durante los días de la promoción.Para poder sumarse a esta iniciativa, los comercios que actualmente no están participando en los Programas Ahora deberán crear un usuario en la plataforma ahora.misiones.gob.ar y solicitar su adhesión al evento; y también realizar la inscripción a través de la página de El Reventón. El plazo límite para sumarse es hasta el viernes 10 de marzo para solicitar el alta de las tarjetas emitidas por Banco Nación y hasta el domingo 12 de marzo para adherir las tarjetas emitidas por Banco Macro.Por su parte, los comercios que ya se encuentran adheridos a los programas Ahora Misiones, Ahora Misiones +21% o Ahora Bienes Durables, si no desean participar del evento deberán solicitar la baja del mismo antes de dichas fechas.Durante el acto de lanzamiento, el gobernador Oscar Herrera Ahuad destacó que además de estos beneficios comerciales El Reventón presentará una variada oferta de propuestas gastronómicas y culturales gracias a la participación del IPLyC Misiones, los ministerios de Cultura y Turismo de la Provincia y el Municipio de Posadas. El evento contará con la participación del Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento, orquestas musicales y presentaciones en el Teatro Lírico. El viernes 31 se presentará el cantante Coti, junto a otras bandas musicales de diversos géneros y grupos locales en el barrio de Villa Sarita. Además, en la Plaza San Martín se instalará una feria gastronómica.El Gobernador también recalcó que El Reventón es un programa que lleva ocho años de continuidad, algo que refleja su eficacia e importancia social, y cómo trascendió los mandatos de los diferentes funcionarios, intendentes y ejecutivos de cada organismo involucrado. Con respecto a este tipo de iniciativas, destacó que fue bajo la gestión de Hugo Passalacqua cuando se crearon los Programas Ahora, una herramienta que desde entonces se ha seguido expandiendo y fortaleciendo. Subrayó que los mismos representan “un apalancamiento para la matriz económica de las familias misioneras”.

Fuente: El Misionero