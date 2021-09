Lanzaron el tráiler de “The Matrix: Resurrections”

Luego de una amplia expectativa, este jueves se lanzó el tráiler de «Matrix Resurrecciones», la cuarta película de la aclamada saga de ciencia ficción que estrenará en cines el 15 de diciembre.

El avance de la película dirigida por Lana Wachowski -su hermana Lilly no quiso participar esta vez- comienza con Keanu Reeves como Neo viviendo en una versión futurista de San Francisco y hablando con su psicólogo, interpretado por Neil Patrick Harris.



Neo le pregunta al especialista si está loco. «Aquí no usamos esa palabra», le contesta Harris. Al parecer, Neo está atrapado en una simulación, igual que al inicio de la película original de 1999, pero no recuerda nada de lo ocurrido desde entonces. Hasta que algunas cosas le empiezan a hacer recordar.



Luego se encuentra con Trinity en una cafetería. «¿Nos conocemos?», le pregunta al personaje de Carrie Anne Moss. Después empieza a sonar White Rabbit, de los Jefferson Airplane, mientras un montón de píldoras azules se desparraman por el plano.



«Es hora de volar», le dice a Neo quien parece una versión joven de Morfeo –el personaje interpretado por Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)– mientras le da una pastilla roja. Allí es cuando toda la acción y la mística de la realidad paralela vuelve a la pantalla con peleas, balas, corridas por edificios y objetos que se distorsionan.



Entre los regresos, además de los mencionados, también estará Jada Pinkett Smith, que retoma el personaje de Niobe, Lambert Wilson el de Merovingio y Daniel Bernhardt como el agente Johnson. En cambio, Hugo Weaving no estará como el Agente Smith por problemas de agenda y Laurence Fishburne tampoco estará porque no fue tenida en cuenta para esta continuación.



Un adelanto interactivo imperdible



En la previa del lanzamiento del tráiler, los seguidores de la saga podían entrar a web WhatIsTheMatrix.com -que existe desde el lanzamiento de la 1 en 1999- y elegir entre una píldora azul y una roja. Con esa elección y según la hora en que se haga, se mostraba uno de 180.000 videos adelanto de la película. Ahora, directamente pueden ver el tráiler.



La película también está protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II (la franquicia de «Aquaman») Jessica Henwick («Iron Fist»), Jonathan Groff («Hamilton», «Mindhunter») , Neil Patrick Harris (“Perdida”), Priyanka Chopra Jonas («Quantico» serie de televisión), Christina Ricci (“Atrapada En El Manicomio”, «The Lizzie Borden Chronicles»), Telma Hopkins (“Muertos Para Mí”), Eréndira Ibarra (serie “Sense8 ”, “Ingobernable”), Toby Onwumere (serie de televisión “Empire”), Max Riemelt (serie “Sense8 ”), Brian J. Smith (serie “Sense8 ”,“Treadstone”) Y Jada Pinkett Smith (“Presidente Bajo Fuego”, la serie de televisión “Gotham”).



Lana Wachowski dirige a partir de un guión de Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basado en personajes creados por las hermanas Wachowski.



El equipo creativo de Wachowski entre bastidores incluyó colaboradores de la aclamada serie “Sense8”: directores de fotografía Daniele Massaccesi y John Toll, diseñadores de producción Hugh Bateup y Peter Walpole, editor Joseph Jett Sally, diseñadora de vestuario Lindsay Pugh, supervisor de efectos visuales Dan Glass y compositores Johnny Klimek y Tom Tykwer.

agenciahoy.com