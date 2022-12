En una noche repleta de estrellas, se congregaron las figuras del deporte

En las instalaciones del Parque del Conocimiento se llevó a cabo la 20° edición de la Fiesta del Deporte Misionero. Estuvieron presentes Rolando Schiavi, Fernando Cavenaghi, Roberto Abbondanzieri, Guillermo Coria y Marcos Milinkovic. El piloto Rudito Bundzkiak y la futbolista Yamila Rodríguez se llevaron el Oro consagración, mientras que Anelis Korniejczuk fue premiada con el Oro revelación.

Por Nicolás Maidana

La tarde-noche posadeña y el Salón Eva Perón del Centro de Convenciones fueron testigos del principal evento para los deportistas de la tierra colorada. Se trata de la edición número 20 de la Fiesta del Deporte Misionero organizada por el diario Primera Edición que, en esta ocasión especial, contó con la presencia de ex deportistas profesionales que engalanaron el momento: los ex futbolistas Rolando Schiavi, Fernando Cavenaghi y Roberto Abbondanzieri, el ex tenista y actual capitán del equipo de Copa Davis, Guillermo Coria, y el ex jugador de vóley Marcos Milinkovic.

En cuanto a las disciplinas, se confirmaron 37 ternas compuestas por 111 deportistas. Además, otros 50 recibieron menciones especiales.

© Sixto Fariña.

Los grandes ganadores de la jornada fueron el piloto campeón del TC Mouras, Rudito Bundziak; la futbolista de Boca Juniors y Selección Argentina, Yamila Rodríguez, yla atleta Anelis Korniejczuk. Además de llevarse las estatuillas a los deportistas destacados en cada una de sus disciplinas, los dos primeros fueron condecorados con el Oro Consagración, mientras que la atleta se llevó el premio Revelación.

El evento estuvo acompañado por un gran público que colmó los asientos disponibles en el extenso recinto y que también contó con números artísticos del Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento.

Además de los deportistas ya mencionados, acompañaron la premiación el gobernador Oscar Herrera Ahuad; el vicegobernador Carlos Arce; el intendente posadeño Leonardo Stelatto; el vicepresidente de la Cámara de Representantes Hugo Passalacqua; los diputados provinciales Lucas Romero Spinelli y Sonia Rojas Decut; además de los ministros Marcelo Pérez, Adolfo Safrán, Héctor Corti y José María Arrúa.

El mandatario provincial destacó el hecho de ser parte de una nueva celebración “en el tiempo que vive el deporte misionero hoy, con logros, por lo que estamos muy agradecidos a ellos“. También señaló que fue un año “muy positivo, no solo en los resultados, sino también a la dimensión que ha tomado el deporte en la sociedad, instalándose día a día como un elemento transformador“.

Por último, hizo énfasis en la importancia del la infraestructura para el crecimiento deportivo: “estamos terminando de llenar la pileta olímpica, una de las más modernas del país; terminamos el Centro de Lucha y vamos finalizando el armado de distintas canchas de hockey en otras localidades“, concluyó.

Parte de las estrellas del deporte que visitaron Misiones.

Bundziak: “Estoy coronando el mejor año de mi carrera”

El piloto oriundo de Puerto Iguazú fue uno de los más galardonados de la noche y se mostró agradecido por eso. “Para nosotros, los deportistas, es muy importante este reconocimiento por todo el sacrificio que hacemos para defender a nuestra provincia”, señaló.

También se dio lugar para continuar con el goce por el triunfo en el campeonato TC Mouras obtenido hace poco menos de dos semanas: “estamos disfrutando todavía; sintiendo ese gran esfuerzo que hicimos y aprovechando estos días del cariño que la gente nos brindó”.

Por último, hizo referencia a lo que espera para el 2023. “Tenemos las mejores expectativas para el próximo año, buscando y definiendo el auto, en lo posible con el mismo motorista, con la idea de ser firmes y pelear como lo hicimos este año pero ahora en el TC Pista”, concluyó.

Fotos: Sixto Fariña

Fuente: Canal 12