El defensor Gonzalo Montiel, sexto refuerzo de River Plate, arribó a Ezeiza y ya es nuevo refuerzo del Millonario.

Rodeado de periodistas, pero también de fanáticos millonarios, Cachete se detuvo en el hall de entrada del Aeropuerto Internacional para contestar las primeras preguntas como nuevo jugador del equipo de Marcelo Gallardo.

«Quiero seguir mejorando como jugador y si Dios quiere ganar cosas importantes», alcanzó a decir Montiel en un ingreso caótico al país, con muchas desprolijidades, entre empujones y gritos. «Estoy feliz de volver a Argentina», agregó.

«Hablé con algunos de los chicos del plantel, estoy muy contento. Va a ser muy lindo estar en el Monumental de nuevo con la gente de River», dijo el autor del penal más importante de la historia del fútbol argentino, que dio el Mundial de Qatar 2022. «Jugar contra Boca es muy lindo y voy a estar ansioso para cuando llegue ese momento», completó.

«Salí de chico de las inferiores e hice casi toda mi carrera ahí ganando cosas muy importantes. Tengo mucha ilusión por volver», había dicho Montiel antes del arribo.

Así fue la negociación de River con Sevilla por Montiel

Sevilla aceptó la oferta del Millonario en la mañana del lunes y el lateral derecho de la Selección Argentina regresa al club del que se fue a mediados de 2021 por una suma cercana a los 4,5 millones de dólares. Montiel, que jugó 5 años en River, firmó contrato por cuatro años y será dirigido nuevamente por Marcelo Gallardo luego de sus pasos por Sevilla y Nottingham Forest.

Montiel jugó por última vez el 4 de enero en la eliminación de Sevilla ante Almería y fue suplente en el encuentro más reciente del club andaluz, la igualdad 1-1 contra Valencia por LaLiga.

«La afición de Sevilla me ha tratado muy bien. Gracias a Dios, he podido jugar aquí y me siento muy agradecido», declaró el internacional argentino en el aeropuerto sevillano.

River tuvo varios días de negociaciones con Sevilla después de haber arreglado el contrato con el futbolista. El deseo de Montiel y el acercamiento del Millonario a la cifra pretendida por el club español terminaron por definir la situación.

Montiel es el sexto refuerzo para el River de Gallardo, que ya tiene a Gonzalo Tapia, Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta, Matías Rojas y Giuliano Galoppo.

