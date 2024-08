El diputado puertista acusado de pedofilia estuvo en la Casa Rosada: la sorpresa del Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, remarcó hoy ante la consulta de CORTA que esperan la «pronta detención» del exdiputado misionero Germán Kiczka, que está prófugo tras ser acusado de traficar material de abuso sexual infantil, aunque fuentes de Casa Rosada no escondieron su preocupación ante este medio tras ver que el exlegislador había estado en Balcarce 50 junto al secretario de Prensa, Eduardo Serenellini: «Hubo un pedófilo en la Rosada».

Por qué importa.

El operativo de seguridad para encontrar a Kiczka todavía no dio con su paradero. Ante la consulta de CORTA, Serenellini no escondió su asombro: «Me sorprendí mucho cuando me enteré quién era».

El caso.

La Legislatura de Misiones desaforó la semana pasada a Kiczka, del partido Activar, tras la acusación de presunto tráfico de material de abuso sexual infantil y su orden de detención por el juez Miguel Ángel Farías. El legislador no se encontraba en su domicilio cuando la policía fue a arrestarlo y días después se conoció un audio en donde el exdiputado había pedido una habitación de hotel cerca de la zona de la Triple Frontera con Brasil y Paraguay para quedarse «unos pares de días».

Reunión con Serenellini.

Kiczka se había juntado con Serenellini en Casa Rosada el 1 de agosto: había ido junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza Florencia Klipauka. En un comunicado del Gobierno, Kiczka es presentado como un «asesor» de la legisladora y la reunión fue para «mantener una comunicación directa de la gestión del Gobierno Nacional. El funcionario explicó que Kiczka «prácticamente no habló en toda la reunión».

«Se está encargando la Justicia. Esperemos que actúen rápido y se lo ubique y pague por lo que presuntamente ha hecho porque es una aberración total y uno de los peores delitos que pueda existir en el mundo», opinó Adorni en conferencia de prensa ante la consulta de CORTA.



Representación libertaria.

Kiczka había sido electo por el partido Activar, liderado por Pedro Puerta, hijo del expresidente provisional del Senado y mandatario nacional por dos días, Ramón Puerta. El espacio político estaba aliado con Juntos por el Cambio, pero luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedara fuera de la carrera electoral, Puerta llamó a apoyar al entonces candidato Javier Milei. Además, el diputado prófugo había estado en un evento del Club Casa de la Libertad en febrero, en donde se había recibido a Milei como «invitado de honor». «Bienvenido Milei, un placer haber estado en este evento», había escrito el exdiputado provincial.

