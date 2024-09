Martín Fierro: las claves y los nominados del premio a la televisión argentina

Hoy se realizará en el Hotel Hilton de Puerto Madero la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión. Santiago del Moro será el encargado de conducir la 52° edición de la entrega del premio. Todos los nominados por categoría:

En detalle.

La transmisión estará a cargo de Telefe y comenzará a las 17 con transmisiones por su canal de streaming. La transmisión oficial del evento comenzará a las 21 y estará a cargo de Santiago del Moro. El evento incluirá homenajes por los 40 años de Nuevediario, los 35 años de Pasión de Sábado, los 30 de Adrián Suar junto a Polka, Cris Morena y Carlos Montero.

Ficción.

Argentina, Tierra de Amor y Venganza Segunda temporada – El Trece

Buenos Chicos – El Trece

Familia de diván – El Nueve

Madame Requin – TV Pública

Melody, la chica del metro – América

Periodístico.

Desiguales – TV Pública

Opinión Pública – El Nueve

Periodismo Para Todos (PPT) – El Trece

Periodismo Puro – NET TV

Humorístico / De actualidad.

Bendita – El Nueve

Noche de Mente – TV Pública

Noche al Dente – América

Deportivo.

Carburando – El Trece

Conmebol Libertadores – Telefe

Turismo Carretera y Turismo Nacional – TV Pública

Noticiero diurno.

El noticiero de la gente – Germán Paoloski y Milva Castellini – Telefe

Arriba Argentinos – Marcelo Bonelli – El Trece

Telenueve al mediodía – Esteban Mirol – Marisa Andino – El Nueve

Noticiero central.

América Noticias -Rolando Graña y Soledad Larghi – América

Telefe Noticias – Rodolfo Barili y Cristina Pérez – Telefe

Telenoche – Dominique Metzger y Nelson Castro – El Trece

Interés General.

La noche de Mirtha – Mirtha Legrand – El Trece

PH Podemos hablar – Andy Kusnetzoff – Telefe

Nara que ver – Nara Ferragut – El Nueve

Diario de Mariana – Mariana Fabbiani – América

Médico de familia – Jorge Tartaglione – El Nueve

Musical.

Encuentro en el estudio – Lalo Mir – TV Pública

La peña de Morfi – Jesica Cirio y Diego Leuco- Telefe

Pasión de Sábado – Marcela Baños, Alejandro Beltzer y Lisandro Carret- América

Magazine.

Cortá por Lozano – Verónica Lozano – Telefe

Mañanísima – Carmen Barbieri – El Trece

A la Barbarossa – Georgina Barbarossa – Telefe

Todas las tardes – Maju Lozano – El Nueve

A la tarde – Karina Mazzocco – América

Cultural / educativo.

Ambiente y medio – América

Los siete locos – TV Pública

Prócer – TV Pública

Entretenimiento y Juegos.

Bienvenidos a bordo – Guido Kaczka – El Trece

Bienvenidos a ganar – Laurita Fernández – El Nueve

Escape perfecto – Iván de Pineda y China Ansa – Telefe

Entretenimiento / Conocimiento.

Ahora Caigo – Darío Barassi – El Trece

Los 8 escalones de los 3 millones – Guido Kaczka – El Trece

Pasapalabra Especial Famosos – Iván de Pineda – Telefe

Big Show.

Canta Conmigo Ahora – Manuel Wirtz – El Trece

Got Talent – Lizy Tagliani – Telefe

Masterchef – Wanda Nara – Telefe

Reality.

Gran Hermano – Santiago del Moro – Telefe

Pasaplatos – Carina Zampini – El Trece

Bailando 2023 – Marcelo Tinelli – América

Gastronomía.

Ariel en su salsa – Ariel Rodríguez Palacios – Telefe

Cocineros y cocineras argentinos – Ximena Sáenz, Juan Braceli, Chantal Abad y Luciano García – TV Pública

Qué mañana – Mariano Peluffo – El Nueve

Viajes / turismo.

Resto del mundo – Fede Bal – El Trece

Por el mundo – Marley – Telefe

Tenés que ir – Hernán Lirio – El Nueve

Todos podemos viajar – Silvina Panizzi – NET TV

Infantil / Juvenil.

Alumnitos – El Nueve

Altavoz – TV Pública

Melody, la chica del metro – América

Jurados.

Bailando 2023 – Pampita Ardohain, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán – El Trece

Masterchef – Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis – Telefe

Got Talent – Flor Peña, Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul – Telefe

Branded Content.

El gran bartender – Telefe

Iván de viaje – Telefe

Proyecto Tierras – Telefe

Modo Selfie – América

Labor en conducción femenina.

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa – Telefe

Carmen Barbieri – Mañanísima – El Trece

Karina Mazzocco – A la tarde – América

Mariana Fabbiani – Diario de Mariana – América

Lizy Tagliani – Got Talent – Telefe

Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe

Labor en conducción masculina.

Darío Barassi – 100 argentinos dicen – El Trece

Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe

Guido Kaczka – Los 8 escalones de los 3 millones – El Trece

Claudio Rígoli – Telenueve – El Nueve

Labor periodística femenina.

Cristina Pérez – Telefe Noticias – Telefe

Luciana Geuna – Periodismo Para Todos – El Trece

Mariana Verón – Telenueve Central – El Nueve

Marisa Andino – Telenueve al mediodía – El Nueve

Labor periodística masculina.

Jorge Lanata – Telenoche – El Trece

Esteban Mirol – Telenueve al mediodía – El Nueve

Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe

Mauro Szeta – El Noticiero de la gente – Telefe

Cronista / Movilero.

Carolina Amoroso – Telenoche – El Trece

Maximiliano Real – Buen Telefe – Telefe

Santiago Sposato – LAM – América

Panelista.

Nancy Pazos – A la Barbarossa – Telefe

Sol Pérez – Gran Hermano El Debate y Cortá por Lozano – Telefe

Marcela Tauro – Intrusos y El Debate del Bailando – América

Actor protagonista de ficción.

Diego Cremonesi – Las bellas almas de los verdugos – TV Pública

Federico D’Elía – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Gabriel Goity – Prócer – TV Pública

Actriz protagonista de ficción.

Justina Bustos – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Yas Gagliardi – Melody, la chica del metro- América

Carola Reyna – Familia de Diván – El Nueve

Romina Gaetani – Buenos Chicos – El Trece

Actor de reparto.

Facundo Arana – Buenos Chicos – El Trece

Luciano Cáceres – Buenos Chicos – El Trece

Luis Machín – Melody, la chica del metro- América

Actriz de reparto.

Leticia Brédice – Mordisquito y Madame Requin – TV Pública

Nora Cárpena – Familia de Diván – El Nueve

Silvia Kutica – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Revelación.

Josefina China Ansa – Escape perfecto – Telefe

Rocío Hernández – Buenos chicos – El Trece

Lucila La Tora Villar – La noche de los ex – Telefe

Labor humorística.

Fátima Flórez – Bailando 2023 – América

Mica Lapegüe – El Galpón – El Trece

Pichu Straneo – La peña – El Trece

Autor / Guionista.

Claudio Lacelli, Willy Van Broock y Vicky Crespo – Buenos Chicos – El Trece

Lily Ann Martin, Claudio Lacelli y Vicky Crespo – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

María Marull – La pilarcita teatro – TV Pública

Director de ficción.

Alberto Lecchi – Madame Requin – TV Pública

Gustavo Lúpiz y Alejandro Ibáñez – Buenos Chicos -El Trece

Sebastián Pivotto, Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Director de no ficción.

Lucas Areco – Bailando 2023 – América

Fernando Emiliozzi – Got talent y Masterchef – Telefe

Eugenio Gorkin- Gran Hermano – Telefe

Aviso publicitario.

No estamos en campagna, estamos en Campagnola – La Campagnola – Arcos

Tomás Schneider – Schneider – CCU

Está en Netflix – Netflix

Producción Integral.

Gran Hermano – Telefe

Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Masterchef – Telefe

Got Talent – Telefe

La última cena – El Nueve

