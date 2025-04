El Silicon Maker School de Jardín América afianza su formación en pedagogías emergentes

El Silicon Maker School de Jardín América ya cuenta con amplia participación estudiantil. Un espacio recientemente inaugurado para promover el aprendizaje STEAM en niños y jóvenes.

El Silicon Maker School de Jardín América fue inaugurado hace poco más de un mes, y ya cuenta con la participación activa de niñas y niños de distintos niveles. Este lunes recibió la visita de la candidata a diputada provincial, Paula Franco, quien participó de diversas actividades con los alumnos. “Gracias a los niños por enseñarme tantas cosas”, expresó Franco en sus redes sociales.

La visita se realizó en el marco del fortalecimiento de políticas públicas que buscan integrar la tecnología y la creatividad al sistema educativo. El Silicon Maker School de Jardín América es el sexto en la provincia de Misiones.

El aula está diseñada para estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario. Cuenta con áreas específicas como Curiosity and Motivation Area, Artistic Area, Storage Area, Little Scientist Area, Building Area y Robotics and Programming Area. Estas zonas permiten desarrollar proyectos que combinan arte, ciencia y tecnología.

Fortalece su contenido en pedagogías emergentes, o más bien en enfoques educativos innovadores que surgen como respuesta a los cambios sociales, culturales, tecnológicos y económicos del siglo XXI. Se caracterizan por integrar nuevas metodologías, tecnologías digitales, y teorías del aprendizaje para transformar la enseñanza tradicional y adaptarla a las necesidades de los estudiantes en contextos contemporáneos.

Modelo educativo basado en STEAM

Este espacio se basa en la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática), impulsada por la Subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación (SEDII), a cargo de la Lic. Sol Marín. La iniciativa promueve el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad tecnológica.

Además del aula en Jardín América, ya funcionan otros cinco Silicon Maker School en Posadas, San Pedro, Concepción de la Sierra, San Vicente y Dos de Mayo. Cada espacio cuenta con tecnología y materiales de última generación para fomentar la investigación educativa.

Estos entornos no solo impactan en el aprendizaje de los estudiantes, sino también en la formación y desarrollo profesional de los docentes.

