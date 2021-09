Rovira y una definición categórica: “el país de federal sólo tiene la enunciación”

Ayer jueves se entregaron Box Makers en la Escuela de Robótica de Misiones, destinados a los integrantes de establecimientos educativos misioneros, para implementar los trayectos de “Aprendiendo con Robótica”.

La actividad fue encabezada por el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Carlos Rovira; el vicegobernador Carlos Arce; el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto y su par de Oberá, Carlos Fernández, además precandidato a Diputado Nacional del oficialismo.

En ese contexto, el titular del Frente Renovador de la Concordia se expresó sobre diversas cuestiones relacionadas a la relación del Gobierno provincial con la Nación, y el desarrollo de diversas actividades en Misiones.

Así, por la cercanía de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, remarcó que “es importante apoyar a nuestros representantes que son los que van a defender los recursos en el Congreso de la Nación. El país de federal tiene sólo la enunciación, porque en el armado institucional la Nación nos debe más de 10 veces lo que generamos los misioneros”.

“Hoy Misiones está liderando la educación en nuestro país, ni hablar de medioambiente y las cuestiones económicas. Esas contrapartidas hay que lucharlas con la calidad de las personas, las ideas y los proyectos”, aseguró el ex gobernador.

“Estamos inmersos en un proceso electoral que recién empieza. Los misioneros nos hemos anticipado, hemos votado en junio, justamente apelando al respeto de los valores primarios de la provincia, nuestros intereses antes que la Nación, pero estamos ahora en el proceso nacional que debemos completar”, dijo.

Consultado sobre la relación entre el Ejecutivo provincial y la Nación, remarcó que “es excelente, no puede ser de otra manera. Nosotros estamos muy preparados en saber defender y plantear con carácter, con una profundidad y accionar tremendo lo que nos pertenece, pero otra cosa es mantener las relaciones institucionales que tienen que ser normales porque sino nos convertiríamos en ‘talibanes de la política’”.

“Defendemos lo nuestro con mucha intensidad y eso en modo alguno puede complicar la excelente relación que hemos tenido ahora y siempre con todos los presidentes. Esa es una realidad contrastante pero que también explica cómo la política bien dirigida y la política disruptiva puede plantear y no significa que tengamos diferencias para entendernos”, sostuvo Rovira.

Reiteró que “en Misiones somos antigrieta. Acá no hay ninguna grieta, invitamos a todos los espacios políticos a defender el interés de los misioneros, nosotros decimos nuestras cuestiones, nuestros pensamientos y lo ponemos a consideración de todo el mundo, como hemos hecho siempre”.

Veto presidencial

Carlos Rovira también se refirió al polémico veto presidencial que impidió a Misiones alcanzar beneficios impositivos con la ley de las áreas aduaneras. En ese sentido, comentó: “Nunca fui quejoso, y desde mi ejercicio en la política siempre recomiendo ser proactivos, desarrollar ideas superadoras de la situación. No quejarse por un veto de la ley o quita de la coparticipación, eso no resuelve los problemas. Desde nuestro espacio político estamos generando ideas superadoras. Tenemos ideas para resolver el veto presidencial pero la ley existe, la hemos ganado para todos los misioneros, el veto presidencial la suspende temporariamente, pero no atenúa nuestro esfuerzo que es fundamental”.

“Es la que más está creciendo”

El presidente de la Legislatura misionera, destacó que “hoy Misiones es vanguardia en la economía del conocimiento, como también lo es en la salida de la crisis económica del país, es la provincia que más está creciendo y recibiendo inversiones y pedidos de radicación de empresas”.

Por otro lado, consideró que “el turismo todavía está trancado un poco, producto del aislamiento y la incapacidad de las conexiones aéreas, y de la apertura del sector que está con muy poca actividad en todo el mundo. Pero próximamente va a ser un ‘boom’. Es el único sector que en Misiones todavía no ha despegado como quisiéramos, pero muy pronto lo va a hacer”.

Valoró que “la provincia tiene un ‘boom’ con el sector del conocimiento y la economía digital, y somos vanguardia en crear ese trabajo. Por eso, en todo ese esquema provincial, después de la Escuela de Robótica, el nivel inicial, la Escuela de Innovación, se suma el Silicon Misiones que es donde preparamos al joven para la salida laboral”.

Box Maker

Cabe recordar que la Escuela de Robótica de Misiones en conjunto con el SPEPM y la Subsecretaría de Educación Disruptiva realizó la entrega de “Box Maker, transformando el aula a un aula Maker”, enmarcado en el trabajo que realizan desde el 2020, con un piloto de 25 escuelas, para implementar los trayectos “Aprendiendo con Robótica”, en las escuelas privadas de la provincia de Misiones.

En relación a esto, Rovira dijo que “entendemos muy bien que la educación es el verdadero motor trasformador de una sociedad. Es un orgullo saber que contamos con las herramientas necesarias para encarar hacia un crecimiento sostenido”.

